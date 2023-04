"Feel Hamburg" mit dem OMR-Chef Philipp Westermeyer Stand: 26.04.2023 05:00 Uhr Vom Junior-Sportreporter zu einem der Top-Unternehmer Hamburgs: Philipp Westermeyer, Gründer des OMR-Festivals, hat eine beeindruckende Karriere gemacht. Mit Britta Kehrhahn spricht der umtriebige Manager über seinen Werdegang und seine Pläne.

Aufgewachsen ist Philipp Westermeyer im Ruhrgebiet. Da er schon als junger Mann bei Radio Essen als Sportreporter jobben konnte, hätte er in diesem Bereich durchaus Karriere machen können. Er entschied sich allerdings anders. "Ich habe dann BWL studiert und bin nach dem Studium bei Gruner & Jahr eingestiegen, hier beim Verlagschef. Das war damals einer der attraktivsten Arbeitgeber im Medienbereich überhaupt", begründet Westermeyer seine Entscheidung, nach Hamburg zu ziehen. "Gruner & Jahr war DIE Adresse. Es war das Bayern München, und da der Assistent vom Chef werden zu können und das BWL-Studium, das hat mich dann in die kaufmännische Ecke gezogen."

Feel Hamburg: Philipp Westermeyer - Chef des OMR-Festivals Sendung: "Feel Hamburg" | 26.04.2023 | 20:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta 37 Min | Verfügbar bis 25.04.2025 Vom Junior-Sportreporter zu einem der Top-Unternehmer Hamburgs: Philipp Westermeyer, Gründer des OMR-Festivals, hat eine beeindruckende Karriere gemacht. Mit Britta Kehrhahn spricht der umtriebige Manager über seinen Werdegang und seine Pläne.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt der Medienunternehmer auch, welche Pläne er für den Telemichel hat, warum er sich nicht zwischen St. Pauli und dem HSV entscheiden kann und entwickelt eine Vision für Hamburg als Standort für Zukunftstechnologien.



Hier geht es zum Artikel über Philipp Westermeyer: http://www.ndr.de/903/podcasts/Feel-Hamburg-mit-Unternehmer-OMR-Philipp-Westermeyer,podcastfeelhamburg268.html

Hamburg als Sehnsuchtsort für das Ruhrgebiet

Überhaupt war es Philipp Westermeyer schon früh klar, dass er eines Tages in Hamburg leben und arbeiten würde, denn in seiner Heimat hält man große Stücke auf die Hansestadt. "Ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet oder in Essen groß werden, sind Hamburg-Fans", erklärt der Medienunternehmer. "Man wird in Essen irgendwie großgezogen mit dem Hinweis: Essen ist okay, aber Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Also das, was die Hamburger von sich immer behaupten, das glauben im Ruhrgebiet alle."

Gründer der größten Onlinemarketing-Messe Europas

Während seiner Zeit bei Gruner & Jahr erkannte der erfolgreiche Unternehmer früh die Bedeutung des Online-Marketings. Er wagte den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete die Medien- und Eventmarke OMR (Online Marketing Rockstars). Die daraus entstandene OMR-Messe hat sich in den letzten Jahren zu einem gigantischen Spektakel entwickelt, bei dem sich Branchenfachleute und Nachwuchskräfte treffen, um sich über E-Commerce, Podcasts, Online-Marketing und mehr auszutauschen. Dieses große Interesse bringt jetzt auch die Hamburger Hotellerie an ihre Grenzen. "Teilweise werden dann 400 Euro für eine Übernachtung aufgerufen. Und das nicht für Hotels in der Hamburger City, sondern irgendwo weit weg in Lübeck oder so", klagt Westermeyer und versucht derzeit in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt, Menschen aus Hamburg dafür zu gewinnen, ihre Gästezimmer während der Messe an die auswärtigen Besucher und Besucherinnen zu vermieten, gegen Bezahlung natürlich.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt der Medienunternehmer auch, welche Pläne er für den Telemichel hat, warum er sich nicht zwischen St. Pauli und dem HSV entscheiden kann und entwickelt eine Vision für Hamburg als Standort für Zukunftstechnologien.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 26.04.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Porträt