"Feel Hamburg" mit dem Musiker Peter Schilling Stand: 22.03.2023 05:00 Uhr Plötzlich standen Menschen mit lustigen Frisuren, eigenwilligen Texten und noch eigenwilligeren Bewegungen auf der Bühne - in den 80ern stellte die Neue Deutsche Welle die Musikszene auf den Kopf. Peter Schilling zählt zu den erfolgreichsten Stars der Zeit.

"Ich habe zu diesen drei Buchstaben (NDW) ein gewisses Fremdheitsgefühl", sagt Peter Schilling über die Neue Deutsche Welle. "Es war der krampfhafte Versuch, spaßig zu sein. Und dazu gehörte ich definitiv nicht. Es gab einige Künstler, die haben einfach tolle Songs gemacht. Und diese Songs wären auch ohne jede Welle Hits geworden", erklärt er. Zu diesen großen Erfolgen zählt zweifellos auch "Major Tom", der 1982 veröffentlicht wurde und Peter Schilling in der englischen Version sogar einen Hit in den USA bescherte.

Zum Artikel über Peter Schilling geht es hier: http://www.ndr.de/903/podcasts/Feel-Hamburg-mit-Peter-Schilling-Musiker,podcastfeelhamburg258.html

Am Rande des Zusammenbruchs

Mit diesem Chart-Erfolg in den Vereinigten Staaten war Schilling auf dem besten Weg, eine Weltkarriere zu machen. Er hatte einen Plattenvertrag in den USA, Konzerte auf der ganzen Welt, jede Menge Öffentlichkeit und PR - Peter Schilling wurde zu einem Getriebenen der Musikindustrie. "Nach sieben Jahren auf der Überholspur war Schluss. Dann hat mein Körper gesagt, jetzt ist Schluss", erinnert sich der Musiker. Er habe dann um die Entlassung aus seinem Vertrag gebeten. "Das Bild, das ich abgab, sprach eine deutliche Sprache. Blass, 54 Kilogramm Körpergewicht - ich war mehr ein Kleiderständer, als ein Mensch, auch emotional und von der Stimme her, ich war sehr schwach." Schilling hat sich, nachdem er die Notbremse gezogen hatte, komplett zurückgezogen und sich auf seine körperliche und seelische Genesung konzentriert. "Ich habe es gelernt, auf meinen Körper zu hören. Ich bin ja ein sehr fleißiger Mensch. Und wenn ich merke, es geht wieder in die und die Richtung, dann sage ich Stopp."

Peter Schilling: "Hamburg war die große weite Welt für mich"

Heute ist der Musiker mit sich selbst im Reinen und erinnert sich bei "Feel Hamburg" gerne an den Start seiner großen Karriere in Hamburg. Für ihn als Stuttgarter war Hamburg ein echtes Traumziel, ein Sehnsuchtsort. Sein Verleger sei regelmäßig in der Hansestadt gewesen und er habe jedes Mal gedacht: "Boah, Hamburg, Wahnsinn, da möchte ich auch mal hin". Bis heute weiß Schilling noch, dass der Nachtzug von Stuttgart nach Hamburg um 21:56 Uhr losfuhr und am nächsten Morgen um 7:38 Uhr in Hamburg ankam. Seine Arbeit für die Schallplattenfirma WEA (heute Warner Music) und den Peer Musikverlag führten ihn später regelmäßig in die Hansestadt - und hier entstand auch sein Welterfolg "Major Tom".

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Schilling auch, wie der spezielle Sound dieses Hits entstand, was er mit verrückten Fans erlebte und welche besonderen Erinnerungen er an den Hamburger Stadtpark hat.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

