"Feel Hamburg" mit dem Medienmanager und Parship-Gründer Andreas Arntzen Stand: 20.09.2023 05:00 Uhr Parship, radio.de, Apotheken Umschau - Andreas Arntzen hat bereits auf vielen Hochzeiten getanzt. Er kennt sich aus mit der Gründung und Führung von Unternehmen und kann dabei auf seine Erfahrungen als Leistungssportler zurückgreifen.

In seiner Jugend spielte Andreas Arntzen Feldhockey beim Harvestehuder Tennis- und Hockeyclub (HTHC) und erreichte 1994 bei der Weltmeisterschaft in Sydney mit der deutschen Nationalmannschaft einen sehr guten vierten Platz. In seiner Freizeit trainierte er außerdem Kinder- und Jugendmannschaften.

Andreas Arntzen: Vom Parshipgründer zum erfolgreichen Medienmanager Sendung: "Feel Hamburg" | 20.09.2023 | 20:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta 39 Min | Verfügbar bis 19.09.2025 In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" spricht Britta Kehrhahn mit dem erfolgreichen Medienmanager Andreas Arntzen. Sein wohl bekanntester Deal ist die Gründung des Online Dating Portals Parship. Zunächst sprechen die beiden über sein Leben in Hamburg. Arntzen erzählt, dass er mit dem Fahrrd zur Arbeit fährt und mit seiner Familie in Eppendorf lebt. Dort ist er gerne unterwegs, weil es in Eppendorf noch viele inhabergeführte Läden gibt und er es liebt, vor Ort einzukaufen. Er erzählt von seiner Jugend, die er auf dem Sportplatz des HTHC verbracht hat und von seiner Zeit als Torwart der Hockey-Nationalmannschaft. Gerührt zeigt er sich, als Britta Kehrhahn ihm einen Gruß von seinem ehemaligen Hockeykollegen Christian "Büdi" Blunck vorspielt und freut sich über die warmen Worte. Im Verlauf des Gesprächs erzählt Arntzen auch, dass er seine Frau ganz klassisch am Spielfeldrand und nicht über ein Datingportal kennengelernt habe. Er war damals der Trainer ihres Sohnes aus erster Ehe.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs zieht der Manager den Vergleich zwischen dem Leistungssport und der Führung eines Unternehmens. Dort gibt es viele Parallelen. Er erzählt auch, wie ihm die Idee kam, Parship zu gründen und dass er seine Anteile an dem Unternehmen in der Zwischenzeit aber abgestoßen habe. Inzwischen ist er CEO des Wort & Bild Verlages, der u.a. die Apotheken-Umschau und die MediZini-Comics herausbringt. Am Ende des Gesprächs betont Arntzen erneut, wie wichtig Sport und Bewegung gerade für Kinder ist und fordert die Stadt Hamburg dazu auf, sich mehr um Bewegungsangebote für den Nachwuchs zu kümmern.

Trainer oder Manager - fast das Gleiche

Das Trainieren einer Hockeymannschaft ist für Andreas Arntzen unbedingt vergleichbar mit dem Führen eines Unternehmens."Es gibt unglaublich viele Analogien dort. Es geht darum, dass man ein diverses Team hat. Kein Erstligaklub beim Fußball gewinnt die Meisterschaft, wenn er elf Messis oder Lewandowskis auf dem Platz hat. Du brauchst unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charaktere, Männlein, Weiblein, jung, alt. Und nur so kannst du wirklich erfolgreich sein. Und das ist im Job ganz genauso", erklärt der erfolgreiche Manager im Gespräch mit "Feel Hamburg" Host Britta Kehrhahn.

Von der Jobbörse zur Parship-Gründung

Die Fähigkeit, sich in viele unterschiedliche Typen hineinversetzen zu können, hat Andreas Arntzen auch bei seiner wohl berühmtesten "Erfindung" geholfen: Parship. Im Jahr 2000 gründete er das Online Dating Portal, nachdem er vorher für eine Verlagsgruppe einen Online-Stellenmarkt aufgebaut hatte. "Es ging darum, Stellenanzeigen mit CVs (Lebensläufen) zu matchen und eine Position mit der richtigen Person zu besetzen. Und da habe ich mir eines Abends die Frage gestellt: Was ist eigentlich, wenn ich nicht eine Stellenausschreibung mit einem CV matche, sondern wenn ich zwei CVs miteinander matche mit dem Ziel, zwei Menschen zusammenzubringen?" Auch wenn Arntzen heute nicht mehr für diese Partnervermittlung arbeitet, wird er noch häufig darauf angesprochen, spätestens dann, wenn er nach seiner Familie gefragt wird.

Datingplattform Hockeyplatz

Seine Ehefrau hat der Medienmanager nämlich nicht über Parship kennengelernt, sondern ganz klassisch, in seinem Fall am Spielfeldrand. Damals hatte er die Kindermannschaft geleitet, in der ihr Sohn aus erster Ehe mitspielte. "Ich habe ihn beim Hockeycamp trainiert und mich in die Mutter verliebt. Und so hatte ich auf einmal einen achtjährigen Sohn. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Tochter bekommen, sie ist jetzt 24 und lebt inzwischen in Köln."

Anliegen: Kindern sollen sich bewegen

Dass Kinder und Jugendliche Sport machen, ist dem ehemaligen Nationaltorwart ein großes Anliegen. Bei der Ernährung und Bewegung gebe es enorme Defizite und er könne nicht verstehen warum die Gesellschaft sich so passiv verhalte. Gerade Hamburg als vermögende Stadt müsse sich mehr engagieren. "Jedem von uns ist klar, dass Kinder, die sich im Alter von eins bis zehn nicht sportlich betätigen, keinen Sport treiben, nicht koordinieren können, dass diese Kinder später nie wieder Spaß haben werden an Bewegung und Sport. Sie erkranken an Fettleibigkeit, Diabetes, metabolischem Syndrom" mahnt Arntzen. Er betont auch die Kosten für das Gesundheitssystem.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt Andreas Arntzen auch von seinem derzeitigen Projekt, der Apotheken Umschau, spricht über seine Erfahrungen mit dem Thema Homeoffice und verrät, warum er den Hamburger Flughafen nicht mag.

