"Feel Hamburg" mit dem Hamburger Topmodel Elena Carrière

Bei "Feel Hamburg" erinnert sich das Hamburger Topmodel Elena Carrière an ihre Zeit bei "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum und erzählt, wie gut sie in der Modebranche Fuß gefasst hat.

"Ich habe zum Glück eine sehr gefestigte Persönlichkeit", sagt Elena Carrière auf die Frage zu den Schattenseiten des Berufes, den sie sich ausgesucht hat. Als Model und Influencerin muss es ihr Bestreben sein, ständig in den Medien präsent zu sein. Das heißt zum einen, dass sie auch viele private Momente mit ihren Followern teilen muss und zum anderen, dass sie es auch aushalten muss, wenn schlecht über sie geschrieben wird. Wenn man da nicht auf seine mentale Gesundheit achte, werde man sehr schnell psychisch krank, erzählt die 25-jährige Social Media Expertin.

Elena Carrière: Hamburg ist mein Ruhepol

Seit einigen Jahren lebt Elena Carrière jetzt schon in Berlin, weil das für ihre Karriere förderlich sei. Aber wenn sie Abstand vom Business braucht, fährt sie nach Hamburg zu ihrer Familie. "Hamburg ist für mich der Ort, wo ich runterkomme, wo ich meine Ruhe habe und wo meine Familie ist." Die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière hat einen großen Teil ihres Lebens in Hamburg-Ottensen verbracht und kennt dort jeden Winkel. Bei "Feel Hamburg" erzählt sie auch, welche Werte ihr Vater ihr vermittelt hat. "Nicht hauen und nicht klauen und keine harten Drogen", das habe er ihr beigebracht und daran habe sie sich bisher gehalten.

Mit dem Anwalt zur Vertragsunterzeichnung

Ihr Vater habe ihr auch sehr zur Seite gestanden, als sie sich bei "Germany's Next Topmodel" beworben habe, sagt sie und ergänzt schmunzelnd, dass sie den Vertrag, den sie für die Sendung unterschreiben musste, auf sein Anraten hin von einem Anwalt habe überprüfen lassen. Ihr Vater habe ihr auch im Umgang mit den Medien geholfen: "Er hat mir ganz lange, ganz viel über die Presse erzählt und mir klargemacht, wie man am besten damit umgeht“. Sie sei deshalb auch auf negative Presse und Artikel vorbereitet gewesen und wusste so, sich davor emotional zu schützen.

Bei "Feel Hamburg" erzählt die Influencerin außerdem von ihrer Jugend in Venedig, der Wohngemeinschaft, in der sie mit ihrem Vater gelebt hat und von ihrer Leidenschaft für veganes Kochen.

