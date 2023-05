"Feel Hamburg" mit Lotto King Karl - Musiker Stand: 10.05.2023 05:00 Uhr Die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark gehört für viele mit zu den schönsten Open Air Bühnen in Deutschland. In guter Tradition startet die Saison mit dem Konzert von Hamburgs Kultsänger Lotto King Karl und seinen Barmbek Dream Boys.

"Man muss den Stadtpark auch fürchten", sagt Lotto King Karl in der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg". Grund ist die Pflasterstein-Oberfläche der Freilichtbühne und die kann auch schon mal wehtun. "Man läuft bei so einem Konzert 15 Kilometer und das auf Pflastersteinen ist echt gar nicht so doll", so Lotto. Sein Auftritt am 13. Mai ist für ihn das 53. Konzert in "Hamburgs grünem Wohnzimmer". Bei rund je drei Stunden kommt er am Ende seiner Rechnung auf gut eine Woche am Stück, die er dort bereits auf der Bühne verbracht hat.

Abi mit einer Eins nach dem Komma

In dem launigen Gespräch mit "Feel Hamburg"-Host Daniel Kaiser räumt Lotto King Karl aber auch mit einem Gerücht auf. Sein Abitur, dass der Barmbek Dream Boy an der ältesten und traditionsreichsten höheren Schule Hamburgs, an der Gelehrtenschule des Johanneums in Winterhude, gemacht hat, war nicht so gut, wie viele glauben. "Es gibt eine Frau, die immer erzählt, ich habe ein Einser-Abi", so Lotto, "aber das stimmt nicht. Ich habe die Eins nach dem Komma und nicht vor dem Komma."

Telefonnummer gelöscht und nicht mehr gegrüßt

Mit dem Abschied des Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga verschwand auch Lottos Hymne "Hamburg, meine Perle" aus dem Stadion. Damit ist auch für ihn eine Ära zu Ende gegangen. Viele Narben sind seitdem verheilt. Einige Dinge allerdings machen auch im Nachhinein noch sprachlos: "Es gibt Leute, die in dem Moment, in dem in der Zeitung stand, dass ich da nicht mehr bin, meine Telefonnummer gelöscht haben. Es gibt Leute, die einen nicht mehr auf der Straße grüßen", sagt Lotto.

Wird gerne mit Smudo verwechselt

Wenn Lotto King Karl auf Hamburgs Straßen unterwegs ist, wird er gerne auch mit seinem Musiker-Kollegen Smudo von den Fantastischen Vier verwechselt. "Wir haben uns eine Zeit lang gegenseitig immer Autogrammkarten von dem anderen gegeben", erzählt Lotto. So konnten sie vermeiden, dass Leute sauer wurden, wenn sie kein Autogramm bekamen. "Manchmal gibt es Situationen, in denen ich dann Smu anrufe und sage: Pass auf, wenn dich jemand fragt, Du hast gerade Folgendes gemacht...", witzelt der Musiker weiter.

In der aktuellen Podcast-Folge erzählt Lotto King Karl auch, wie für ihn damals in den 90er-Jahren alles begann, was an der Geschichte mit seinem Lottogewinn dran ist und was er als König von Hamburg ändern würde: "Bitte, bitte, bitte hört auf mit diesen fürchterlichen Baustellen."

