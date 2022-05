"Feel Hamburg" mit Hamburgs jüngstem Revierförster Arne Schulz Stand: 18.05.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit dem 27-jährigen Forstwirt Arne Schulz über seine Arbeit für den Hamburger Wald. Sein Revier ist im Hamburger Süden, in Eißendorf.

Sein Vater, der ebenfalls Förster war, hat ihn als Kind oft mit in den Wald genommen, deshalb ist Arne Schulz sozusagen mit Wildtieren und Bäumen aufgewachsen. Kein Wunder, dass er sich für den Beruf des Forstwirts entschieden hat. Nach seinem Studium in Göttingen hat es den jungen Förster zurück in seine Heimatstadt Hamburg gezogen, wo er sich in der Revierförsterei Eißendorf um die Hege und Pflege der Natur kümmert.

Feel Hamburg: Revierförster Arne Schulz Sendung: "Feel Hamburg" | 18.05.2022 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 33 Min | Verfügbar bis 18.05.2023 Daniel Kaiser spricht mit Hamburgs jüngstem Revierförster Arne Schulz über die Probleme des Hamburger Waldes und den Artenschutz.

Arne Schulz: "Ein Förster ist meistens auch ein Jäger"

Im Gespräch wird schnell klar, dass der Beruf des Försters weit mehr beinhaltet, als Fällmarken auf Bäume zu sprühen. Arne Schulz erklärt, dass er als Förster für die Pflege der Wanderwege zuständig ist und auch für die Instandhaltung und die Erneuerung von Hochsitzen und Picknickplätzen. Dazu kommt die Verantwortung, das ökologische Gleichgewicht des Waldes zu wahren. Dafür müssten auch Rehe, Wildschweine und andere Tiere getötet werden, erklärt Arne Schulz. Denn die Tiere lieben junge Triebe und knabbern besonders gerne an den Stellen der Bäumchen, die eigentlich in die Höhe streben sollen. Dadurch droht die Gefahr, dass Jungpflanzen zu sehr verbuschen. Auch Tiere, die von Autos erfasst worden und verletzt wurden, müssen vom Förster fachgerecht getötet werden, damit sie nicht unnötig leiden.

Außerdem geht es in dieser Folge von "Feel Hamburg" um verantwortungslose Müllsünder und jugendliche Randalierer, aber auch um die Fortschritte, die Hamburg in den vergangenen Jahren beim Kampf mit dem Borkenkäfer gemacht hat.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 18.05.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Tiere Artenschutz Umweltschutz