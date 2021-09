"Feel Hamburg": Charly Hübner - Motörhead und Franzbrötchen Stand: 29.09.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist der Schauspieler Charly Hübner zu Gast.

Charly Hübner ist ein Tausendsassa, ein Hansdampf in allen Gassen. Er ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Dokumentarfilmer und jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben. Es heißt ganz schlicht: "Charly Hübner über Motörhead oder Warum ich James Last dankbar sein sollte." Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt der Speed Metal Fan Hübner von seiner Vorliebe für laute, temperamentvolle Rockmusik, wie es zu dem Namen "Charly" kam und warum er seine Paraderolle als Kommissar Bukow im Rostocker Polizeiruf 110 an den Nagel gehängt hat.

Charly Hübner der Wahlhamburger

Charly Hübner ist aber natürlich auch Hamburger. Schließlich lebt er seit 2013 mit Ehefrau Lina Beckmann und deren Sohn in der Hansestadt. Was ihm an seiner Wahlheimat gefällt und was ihn nervt, ist genauso Thema wie seine Ambivalenz den beiden großen Fußballclubs gegenüber und seine Vorliebe für das süß-klebrige Franzbrötchen.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

