Die Polizeireporter: Das Sturmwochenende in Hamburg Stand: 22.02.2022 00:01 Uhr Gleich drei Unwetter mit Sturmfluten in Folge haben die Hamburger Feuerwehr in den letzten Tagen in Atem gehalten. Umgestürzte Bäume, Fahrzeuge, die im Wasser treiben und sogar eine schwer beschädigte Elbfähre. Passiert das jetzt häufiger?

Nach "Ylenia" kam "Zeynep" und dann auch schon "Antonia": Hamburg blickt zurück auf ein stürmisches Wochenende. Orkanböen trafen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde auf die Hansestadt und sorgten für große Schäden. In dieser Folge des Podcasts "Die Polizeireporter" sprechen Ingmar Schmidt und Kai Salander über ihre Erlebnisse im Einsatz für den NDR am Wochenende und haben sich hierfür Verstärkung geholt.

Die Polizeireporter: Das Sturmwochenende Sendung: Die Polizeireporter | 22.02.2022 | 07:20 Uhr | von Salander, Kai; Schmidt, Ingmar 42 Min | Verfügbar bis 22.02.2023 Kai Salander und Ingmar Schmidt sprechen mit der Feuerwehr über die gefährlichen Einsätze am Sturmwochenende in Hamburg.

Mit dabei ist dieses Mal Finn Kessler, der sich bei seiner Arbeit als Polizeireporter am Fischmarkt nasse Füße geholt hat und Dennis Diekmann. Er ist der Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg und hat mit seinen Kolleginnen, Kollegen und den freiwilligen Wehren am Wochenende quasi rund um die Uhr gearbeitet.

Zerstörte Frontscheibe bei HADAG-Fähre

Die Polizeireporter sprechen auch über die wohl spektakulärsten Bilder des Orkans - als die Wellen auf der Elbe die Scheiben einer HADAG-Fähre einschlugen. Und auch der Fahrgast, der von den Glassplittern leicht verletzt wurde, kommt zu Wort. In dem Fall sind noch viele Fragen offen, beispielsweise warum die Polizei erst Stunden später von dem Vorfall erfuhr. Außerdem erzählen viele Hamburgerinnen und Hamburger, wie sie den Sturm erlebt haben.

VIDEO: Riesenwelle zerstört Frontscheibe einer Elbfähre (1 Min)

Wann soll man den Notruf wählen?

In dieser Folge des Podcasts blicken die Polizeireporter aber nicht nur zurück auf dieses Ausnahme-Wochenende, sondern sprechen mit Dennis Diekmann auch über das richtige Verhalten in einer Gefahrensituation, wenn zum Beispiel Dachziegel vom Hausdach geweht werden oder ein Baum auf das Haus zu kippen droht. "Solange der Sturm noch aktiv ist, sind die Gefahren so groß, dass wir uns auch nur abgesichert (zum Beispiel über den Korb der Drehleiter) in Gefahr begeben." erklärt der Feuerwehrmann. Auf keinen Fall solle man selbst versuchen, das Dach oder den Baum zu sichern. Damit bringe man sich selbst in Gefahr. Im Podcast wird auch mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufgeräumt: Die Feuerwehr beseitigt nämlich lediglich die unmittelbare Gefahr. Der Sturmschaden, der am nächsten Tag im Garten zu sehen ist, ist nicht mehr Aufgabe der Feuerwehr. Dafür sind die jeweiligen Eigentümer zuständig, die dann beispielsweise einen Gärtner oder Baumpfleger beauftragen können.

Weitere Informationen Die Polizeireporter Kai Salander und Ingmar Schmidt berichten von ihren spannenden Erlebnissen als Polizeireporter in Hamburg – dem "Tor zur Unterwelt". mehr

Die Bilanz der Stürme

Insgesamt hat die Hamburger Feuerwehr in diesen Tagen rund 2.500 Sturmeinsätze abgearbeitet - zusätzlich zu den normalen Rettungsdienst- und Brandeinsätzen. Vor allem die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren seien dabei kaum aus den Stiefeln herausgekommen, so Diekmann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Die Polizeireporter | 22.02.2022 | 07:40 Uhr