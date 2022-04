Die Polizeireporter: Fahrrad-Diebstahl in Hamburg Stand: 05.04.2022 00:01 Uhr Allein im vergangenen Jahr wurden in Hamburg wieder mehr als 14.000 Räder gestohlen. Die Polizeireporter Ingmar Schmidt und Kai Salander sprechen mit Dirk Lau vom ADFC über die Fahrrad-Diebstahl und Hintergründe.

Es ist richtig ärgerlich für tausende Radfahrer in unserer Stadt: Die anhaltend hohe Zahl an Fahrrad-Diebstählen. Allein im vergangenen Jahr wurden in Hamburg wieder mehr als 14.000 Räder gestohlen. Und das sind nur die Fälle, die auch angezeigt wurden. In einer neuen Podcast-Folge reden die Polizeireporter Ingmar Schmidt und Kai Salander mit Dirk Lau vom ADFC über die Hintergründe.

AUDIO: Die Polizeireporter: Was tun gegen Fahrrad-Diebstahl? (37 Min) Die Polizeireporter: Was tun gegen Fahrrad-Diebstahl? (37 Min)

Fahrrad-Diebstähle: Polizei offenbar machtlos

Die Polizei scheint dem machtlos gegenüber zu stehen: In 96 Prozent der Fälle weiß sie nicht, wer die Täter sind und was mit den gestohlenen Rädern geschieht – denn die Aufklärungsquote liegt bei nur 4 Prozent. Für all diese Fälle gibt es eine Soko, die „Ermittlungsgruppe Bike“ mit drei Beamten. Im Podcast kommen auch Betroffene zu Wort und Ermittler der Hamburger Polizei. Sie berichten, warum es so schwer ist, Fahrraddiebe zu fassen. Und wie wenig über die Hintermänner bekannt ist. Außerdem spielt Prävention bei der Polizei eine wichtige Rolle.

ADFC: Ein gutes Schloss ist nicht alles

Bei etwa 40 Rädern, die täglich in Hamburg geklaut werden, fordert der ADFC deutlich mehr dezentrale Abstellmöglichkeiten, Bügel zum Anschließen und Fahrrad-Parkhäuser in den Stadtteilen. Außerdem geben die Polizeireporter Tipps, wie man das eigene Rad besser absichern kann, beispielsweise indem man es immer mit zwei Schlössern sichert. Das Fahrrad sollte man außerdem unbedingt zum Beispiel bei der Polizei codieren lassen. Das schreckt Diebe ab, und wenn es doch geklaut wird, kann es zweifelsfrei identifiziert werden.

Weitere Informationen Podcast abonnieren: Die Polizeireporter Kai Salander und Ingmar Schmidt berichten von ihren spannenden Erlebnissen als Polizeireporter in Hamburg – dem "Tor zur Unterwelt". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Die Polizeireporter | 05.04.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad