Die Polizeireporter: Drohen russische Cyberattacken? Stand: 22.03.2022 00:01 Uhr Spätestens seit Kriegsbeginn geht in Deutschland die Angst vor gezielten Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur um. Die Polizeireporter fragen bei Experten nach, wie gut Hamburg geschützt ist.

Das Hamburger Abendblatt wurde bereits zum Opfer einer Cyberattacke, genauso wie der Juwelier Wempe oder das Tanklogistikunternehmen Oiltanking. Hier handelte es sich mit aller Wahrscheinlichkeit allerdings nicht um gezielte Angriffe aus Russland, um die deutsche Infrastruktur zu sabotieren, sondern um "normale" Kriminelle, die Lösegeld erpresst haben. Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg, Thomas Fuchs relativiert deshalb im Gespräch mit den Polizeireportern Ingmar Schmidt und Kai Salander die konkrete russische Gefahr.

Staatlich gelenkter Cyberangriff: Keine akute Bedrohung

Im Moment gebe es keine Anhaltspunkte für einen staatlich gelenkten Cyberangriff. Statt dessen nutzten aber die üblichen Internet-Kriminellen jetzt verstärkt den Krieg in der Ukraine, um mit falschen Spendenaufrufen und Phishingmails an Geld und Daten zu kommen.

IT-Sicherheitsexperte Kalweit: "Zweifaktorauthentifizierung ist wichtig"

In der neuen Folge des Podcasts "Die Polizeireporter"erklärt außerdem der IT-Sicherheitsexperte Philipp Kalweit, wie Hacker vorgehen, um in die IT-Struktur eines Unternehmens einzudringen und erläutert, was wir selbst tun können, um uns und unsere Daten zu schützen. Neben möglichst langen Passwörtern mit Ziffern- und Buchstabenkombinationen sei die Zweifaktorauthentifizierung der beste Weg, um nicht ausgespäht zu werden.

Beide Experten sind sich allerdings einig: Das Thema IT-Sicherheit wird für Privatpersonen wie Unternehmen noch wichtiger, als ohnehin schon. Und es ist für die Zukunft nicht auszuschließen, dass russische Hacker speziell auf deutsche Firmen angesetzt werden.

