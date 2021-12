Die Polizeireporter: Cannabis legalisieren - eine gute Idee? Stand: 07.12.2021 00:01 Uhr Es ist ein Versprechen der Ampel-Koalition: Gras und Marihuana nicht länger zu verbieten. Welche Gefahren und Erwartungen dieser Plan mit sich bringt - darüber sprechen die Polizeireporter mit Suchtexpertinnen, Kiffern und Polizeigewerkschaftern.

Dieses Thema bietet jede Menge Konflikt- bzw. Diskussionsstoff: Ist die Legalisierung von Cannabis sinnvoll und führt zur Entkriminalisierung eines "harmlosen" Genussstoffes oder zu einem schnelleren Einstieg in eine Suchtkarriere? Wie abhängig macht der regelmäßige Konsum von Cannabis, und welche Vorurteile gibt es? Darüber sprechen die Polizeireporter in dieser Folge mit der Geschäftsführerin der Drogenfachstelle Sucht.Hamburg, Christiane Lieb und lassen auch Konsumentinnen und Konsumenten zu Wort kommen, die von ihren Erfahrungen mit Cannabis berichten.

Es sind noch viele Fragen offen

Bis die ersten lizensierten Geschäfte in Deutschland entstehen, die Cannabis verkauften, werden aber noch einige Jahre vergehen. Denn viele Details sind unklar. Beispielsweise muss die Frage geklärt werden, wer in Zukunft Marihuana anbauen darf, wie die Reinheit des Stoffes kontrolliert wird und ab welchem Alter der Konsum erlaubt wird. Auch darüber sprechen die Polizeireporter im Podcast und klären mit Christiane Lieb die Frage, ob sie durch dieses neue Gesetz einen Anstieg an Suchterkrankten befürchtet.

