NDR 90,3

"Die Polizeireporter" – das sind Ingmar Schmidt und Kai Salander, die für den NDR Tag und Nacht in Hamburg unterwegs sind. In diesem Podcast berichten sie von ihren Erlebnissen im "Blaulichtmilieu". Und sie laden Gäste ein, mit denen sie über Bombenentschärfungen, große Brände und kleine Gauner sprechen. Die Polizeireporter nehmen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit nach Hamburg, in das "Tor zur Unterwelt".