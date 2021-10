Wunschwochen bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal Stand: 11.10.2021 05:00 Uhr Wer hätte es verdient, mal so richtig überrascht zu werden? Jemanden, der oder die besonders viel Gutes getan hat oder so viel Pech hatte, dass eine kleine Aufmunterung angebracht wäre? Eine gemeinnützige Einrichtung, Vereine oder Institutionen, die durch ihren EInsatz vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten? Oder gar Sie selbst?

Das Hamburg Journal und NDR 90,3 machen Wünsche wahr. Sie wollten schon immer ein E-Bike haben? Ein neues Tablet? Mal ein Wochenende an die Ostsee nach all den Entbehrungen durch die Corona-Pandemie? Oder eine große Packung Bauklötze für die nette Familie in der Nachbarwohnung? Auch das geht - mit den Wunschwochen bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Wer hat eine Überraschung verdient?

Schicken Sie uns Ihre Wünsche. Ihre persönlichen Wünsche oder Wünsche, die Sie für andere Menschen um sich herum haben. Wer hat einen dieser Gutscheine verdient? Schreiben Sie uns: Skizzieren Sie kurz im unten stehenden Formular, warum Ihre vorgeschlagene Person oder Institution diese Überraschung bekommen soll. Die Preise werden zur Verfügung gestellt von Lotto Hamburg.

Eine Jury entscheidet

Ausgesucht werden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer Jury aus den Redaktionen des Landesfunkhauses Hamburg, die nach redaktionellen Kriterien entscheidet. Die Aktion startet am 18. Oktober und läuft drei Wochen lang jeweils von Montag bis Freitag. Es gibt täglich einen Gewinner oder eine Gewinnerin im Radio bei NDR 90,3 und eine oder einen im Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Der letzte Aktionstag ist der 5. November 2021. Ihre Wünsche können Sie bereits jetzt über das untenstehende Formular an uns übermitteln. Wir drücken Ihnen die Daumen!

