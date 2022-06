Stand: 20.06.2022 06:00 Uhr Udo: Der Lebenskünstler

Geboren: 23. 11. 1965

Körpergröße: 184 cm

Haarfarbe: Braun

Spitzname: Udo, Black Beauty (aber nur im Internet)

Geschwister: keine

Familienstand: ledig aus Überzeugung

Kinder: keine Zeit für

Haustiere: Ich hab ja schon meine Mutter

Ich bin:

Humorvoll und im Saunaclub.

Meine Hobbys:

Sauna, Discount-Shopping, ins "Midnight" (wenn das Hausverbot für den Tresenbereich aufgehoben ist), Oktoberfest, Solarium, Nachbarn lauschen, Duschen (2x täglich ist Standard)

Musik:

Alles was Steffi mag bis auf André Rieu, aber dafür auch Scooter und Mauli ("Ich liebe dich, auch wenn Du scheiße bist". Allein schon)

Beruf:

Nach Selbstständigkeit mit einem Lottoladen beruflich immer auf dem Sprung

Besondere Fähigkeiten:

Geschäftliche Visionen und einiges noch nicht spruchreifes Anderes.

Außerdem: Zwei Liter Sprite auf ex, 20 Leberwursttoasts am Stück, Mundtrompete täuschend echt!

Werdegang: 1974 - Einschulung

1980 - Verlassen des Gymnasiums (also erstmal ohne Abschluss, es gefiel mir nicht so und es war mir insgesamt zu praxisfern)

1986 - Realschulabschluss (mein Labskaus in Hauswirtschaft hat mir den Hals gerettet) noch 1986 - Bewerbungsversuch zur Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter Fachrichtung Innere Verwaltung des Bundes bei der Bundeswehr

1987 - Bewerbungsversuch zur Ausbildung als Zeitsoldat bei der Bundeswehr

noch 1987 - Bewerbungsversuch zur Ableistung des Grundwehrdienstes 1996 - Kurze Tätigkeit in einem Supermarkt als als Handy verkleideter Promotion-Mitarbeiter für einen Mobilfunkanbieter

1998 - Selbstständigkeit mit Lottoladen

seit 1999 - Berater im Gastro-Bereich und Diverses

Außerdem: Wer ist Norman?

Wer träumt nicht davon, einen echten Prominenten in der Nachbarschaft zu haben? Norman ist ein Fernsehstar. Er moderiert im Fernsehen Quizsendungen wie "Wortrakete" und "Funny Money". Seine Mutter wohnt in der Wohnung gegenüber von Udo. Also lebt Udo doch tatsächlich Tür an Tür mit Norman von Wortrakete seine Mutter. Dichter dran geht’s nun wirklich nicht!

