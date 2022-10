"Frühstück bei Stefanie" bei NDR 90,3 Stand: 05.07.2022 13:57 Uhr "Frühstück bei Stefanie" ist zurück: Die erfolgreiche Comedy läuft bei NDR 90,3. Hier hören Sie montags bis freitags jeweils um 7.40 und um 17.17 Uhr, was es Neues gibt in Steffis Bistro.

Stefanie betreibt ein Stehtisch-Bistro irgendwo in Norddeutschland. Jeden Morgen treffen sich hier der oberlehrerhafte Frührentner Herr Ahlers, der arbeitslose Lebenskünstler Udo und Opa Gehrke. Das Leben im Allgemeinen und seine Widrigkeiten im Besonderen beschäftigen die vier Protagonisten: Ob Gartenteich, Kaffeeweißer oder kindersichere Feuerzeuge - nichts ist ihnen zu heiß.

"Frühstück bei Stefanie" zum Nachhören Frühstück bei Stefanie: Kaffeeweißer In Steffis Bistro werden die wirklich wichtigen Themen diskutiert. Die besten Folgen der Kult-Comedy laufen jetzt! mehr

"Frühstück bei Stefanie" mit neuen Sendezeiten

Fünf Jahre lang feierte "Frühstück bei Stefanie" Erfolge bei NDR 2. 2013 war dann Schluss mit neuen Folgen und nach einem weiteren Jahr mit Best-of-Folgen verabschiedete sich Steffi endgültig in den Ruhestand. NDR 90,3 präsentiert nun die erfolgreiche Serie von damals noch einmal: Stefanie, Opa Gehrke, Udo und Herr Ahlers endlich wieder im Radio zu hören - immer montags bis freitags um 7.40 und 17.17 Uhr. Drei Folgen senden wir als Video in der 18 Uhr Ausgabe des Hamburg Journals am 6. Juli und am 8. Juli.

AUDIO: Feel Hamburg: Andreas Altenburg - der Mann hinter Steffi und den Freeses (39 Min) Feel Hamburg: Andreas Altenburg - der Mann hinter Steffi und den Freeses (39 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.07.2022 | 07:40 Uhr