Mit der NDR Hamburg App zu "Oberaffengeil" Stand: 28.06.2024 12:00 Uhr In der Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es tolle Preise für Sie zu gewinnen. Bis zum 19. Juli 2023 werden 5 x 2 Tickets für "Oberaffengeil" für die Veranstaltung am 7. August im Schmidt Theater verlost. Die Tickets werden zur Verfügung gestellt vom Schmidts Tivoli.

Im Schmidts Tivoli steht eine neue Show auf dem Programm: "Oberaffengeil“ feiert am 28. Juni ihre Uraufführung und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die 80er und 90er Jahre. Die Hit-Musicalmacher Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth blicken in ihre eigene Jugendzeit zurück und präsentieren über 50 ikonische Songs in neuem Sound.

Die Show erinnert an die Zeit der BMX-Räder, schnellen Mantas und Rauchen im Flugzeug. Musikgrößen wie Rick Astley, Gitte, AC/DC, Matthias Reim, die Spice Girls und die Backstreet Boys begegnen sich auf der Bühne.

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unterndr.de ist ebenfalls möglich. Am Freitag, 19. Juli 2024, um 12 Uhr, endet das Gewinnspiel und die Siegerinnen und Sieger werden ausgelost.

Formular ausfüllen und gewinnen

