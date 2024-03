Plattdeutscher Tag Hamburg: Karten für die Eröffnung zu gewinnen Stand: 28.03.2024 11:28 Uhr Zur Eröffnung des Plattdeutschen Tages 2024 in Hamburg verlosen wir Tickets für die Auftakt-Gala. Mit dabei am 19. April sind viele plattdeutsche Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg.

Am 20. April findet der Plattdeutsche Tag in Hamburg mit mehr als 50 Veranstaltungen statt. Schirmherrin der vom Plattdeutschen Rat intiierten Aktion ist Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. NDR 90,3 läutet den Plattdeutschen Tag bereits am Abend des 19. April ein. Seien Sie bei der Auftaktveranstaltung dabei und erleben Sie unter anderem die die Hamburger Plattdeutsch-Stars Norma, Gerrit Hoss und Wiebke Colmorgen mit wunderbarer Musik auf Plattdeutsch. Dazu gibt es plattdeutsche Geschichten unserer Hamburger "Hör mal'n beten to" Autorinnen Carina Dawert, Marie-Sophie Koop und Annie Heger. Moderiert wird der Abend von NDR 90,3-Plattdeutsch-Redakteur Jan Wulf.

Exklusive Tickets für den Eröffnungsabend zu gewinnen

Bei dem exklusiven Eröffnungsabend im Foyer im Funkhaus von NDR 90,3 können nur ausgewählte Gäste mit dabei sein. Wir verlosen hier insgesamt 15 mal zwei Plätze. Tragen Sie sich dafür einfach in das unten stehende Formular mit Ihren Daten ein. Wir wünschen viel Glück! Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss ist Montag, der 15. April um 12 Uhr.

