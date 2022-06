Opa Gehrke: Der Feuerteufel

Heinz Rühmann "Ja Heinz Rühmann, hab ich damals ja neben gestanden, in Klo an der Rinne im Berliner Hauptbahnhof… Ich guck rüber und sach: "Sind Sie nicht Heinz Rühmann?". Denn er: "Jawoll, sieht man das?" Denn ham wir beide gelacht und denn noch fast die Hand gegeben…"

Zarah Leander "Also ich hab mal auf Montage bei Zarah Leander in der Villa alle Heizkörper gestrichen. Weißt was da in den Schränken und in den Schubladen los war? Hä?...das nehm’ ich mit ins Grab! Und ich sage Ihnen hier jetzt mal ganz deutlich unter uns die ganze Wahrheit: Zwischen der Leander und mir ist nix gelaufen!"

Fritz Benscher

"Also ich habe 1965 in Lohne...also jetzt nicht Löhne, es gibt ja auch Löhne...also in Lohne habe ich seinerzeit Fritz Benscher, den von Tick Tack Quiz, in ein' Vorgarten stehen sehen! Ich weiß bis heute nicht, was er damals also ausgerechnet da nun wollte. Fritz Benscher!"