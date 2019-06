Fitness-Trommeln beim Walddörfer SV

NDR 90,3 - 13.06.2019 06:00 Uhr Autor/in: Lars Pegelow

Trommeln, Fitness, Tanzen: All das zusammen will der Walddörfer Sportverein in einem Angebot vereinen. Lars Pegelow hat sich den Workshop "Fit 4 Drums" in Volksdorf angeschaut.