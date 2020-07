Stand: 27.07.2020 15:17 Uhr

Das Hafenmuseum Hamburg

Im Hafenmuseum Hamburg auf dem Kleinen Grasbrook wird Tradition am Leben gehalten: Hier gibt es wunderbare Ausstellungsstücke aus 800 Jahren Hafengeschichte zu entdecken und altes Wissen zu erlernen. Das Hamburg Journal und NDR 90,3 stellen in den nächsten Wochen in einer Serie Arbeitsgeräte und Schiffe aus dem Museum vor und zeigen die Menschen, die sich dort ehrenamtlich engagieren.

Hafenmuseum: Platz machen für die "Peking"

Großes Umparken im Hafenmuseum: Bisher war der Anleger auf dem Kleinen Grasbrook voller Boote, Schuten und Pontons. Doch hier soll Anfang September 2020 die "Peking" festmachen.







Hafenmuseum zeigt Geschichte des Güterumschlags

Das Hafenmuseum Hamburg ist eine Außenstelle des Museums der Arbeit und liegt mitten im ehemaligen Freihafen. Das Museum bietet Einblicke in die Geschichte der Schifffahrt und des Güterumschlags im Hamburger Hafen. Es besteht aus einer Ausstellung im Kaischuppen 50 A und einem Außenbereich im Hansahafen. Dort sind auch schwimmende Objekte zu sehen, etwa ein Schwimmdampfkran, der Stückgutfrachter "MS Bleichen" und ein Schutendampfsauger.

Das Hafenmuseum hat Montag sowie Mittwoch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag ist es geschlossen. Samstag und Sonntag öffnet das Museum von 10 bis 18 Uhr. Seit Mitte Juli 2020 fährt an Wochenenden die Sonderlinie 856 von der U- und S-Bahn-Station Elbbrücken zum Hafenmuseum. Im historischen Linienbus des Hamburger Omnibus Vereins geht es zum HVV-Tarif über die Elbe.

