Carlo von Tiedemann erhält Verdienstmedaille

NDR 90,3 Moderator Carlo von Tiedemann wird heute im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Grund ist sein langes und vielfältiges ehrenamtliches Engagement für soziale Projekte. Der 76-Jährige setzt sich etwa für in Not geratene Kinder und Jugendliche im Verein "Quickborn hilft" und für das Kinder-Hospiz "Sternenbrücke" in Hamburg ein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergibt die Medaille an das NDR Urgestein am Nachmittag in Kiel.

Seit Jahrzehnten beim NDR

Berufung statt nur Beruf: Dass Carlo von Tiedemann beim Rundfunk gelandet ist, hat er einem glücklichen Zufall zu verdanken. Von seinem früheren Arbeitgeber, dem "Hamburger Abendblatt", wird er eines Tages als Reporter zum NDR geschickt, um eine Reportage über das Verkehrsstudio zu machen. Als Carlo den Raum mit der ganzen Technik und den Mikrofonen sieht, weiß er: Das ist mein Zuhause. Das ist mittlerweile über 40 Jahre her.

Beliebt wie kaum ein anderer

Seitdem ist der Mann mit dem Schnauzer beim NDR kaum noch wegzudenken und hat unzählige Sendungen sowohl für das NDR Fernsehen als auch für den Hörfunk moderiert. Viele Jahre lang Aktuelle Schaubude und auch die NDR Quizshow. Bei NDR 90,3 moderiert Carlo werktags die Sendung "Hamburg am Mittag" und am Wochenende die Sendung "Große Freiheit". Zu seinen Fans gehört aber nicht nur das Publikum zu Hause, auch bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Showgeschäft, wie zum Beispiel Peter Maffay, Karl Dall und Mike Krüger ist er sehr beliebt. Mit seinem Charme und seiner fröhlichen Art haben die Norddeutschen Carlo von Tiedemann von Anfang an in ihr Herz geschlossen und das ist bis heute so geblieben.

