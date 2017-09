Stand: 25.09.2017 14:05 Uhr

Parteien: "Jamaika" keine Option für Niedersachsen

In der Landespressekonferenz in Hannover haben am Montagmorgen Generalsekretäre und Landeschefs der Parteien in Niedersachsen das Ergebnis der Bundestagswahl bewertet. Den Anfang machte CDU-Generalsekretär Ulf Thiele, der eingestand, dass sich seine Partei ein besseres Ergebnis gewünscht hätte. Die großen Verluste seien für alle Beteiligten etwas überraschend gewesen. Die Tatsache, dass die CDU in Niedersachsen das bundesweit zweitbeste Ergebnis eingefahren hat, mache ihn allerdings zuversichtlich für die Landtagswahl. Die Entscheidung der SPD, nicht für eine erneute Große Koalition zur Verfügung zu stehen, nannte er verantwortungslos. "Die Sozialdemokraten ziehen sich in die Schmollecke zurück", sagte Thiele.

Weitere Informationen mit Video Wahlblog: Der Ticker am Tag nach der Bundestagswahl Bei der Bundestagswahl haben CDU und SPD deutliche Verluste eingefahren, AfD und FDP gewinnen deutlich. Ein Zeichen für die Landtagswahl in knapp drei Wochen? Stimmen zum Wahlausgang. mehr

Thiele fordert Klarheit von Weil

Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Niedersachsen forderte Thiele Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf, eine klare Position zum Umgang mit der Linkspartei zu beziehen. "Die einzige Chance für ihn ist ein rot-rot-grünes Bündnis", sagte Thiele. Das sei jedoch die "denkbar schlechteste" Option für Niedersachsen. Eine "Jamaika-Koalition" auf Landesebene hält der CDU-Generalsekretär für unwahrscheinlich. "Die Grünen sind in Niedersachsen sehr weit nach links gerückt", betonte Thiele. "Es gibt wenige Schnittmengen, aber wir wollen die Tür natürlich noch nicht zuschlagen."

SPD schließt Bündnis mit Linken nicht aus

Weil äußerte sich zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der Linken zunächst nicht. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte er am Montag lediglich, dass er eine Große Koalition im Land für unwahrscheinlich halte. Das Verhältnis zwischen SPD und CDU in Niedersachsen sei einigermaßen belastet, deshalb stehe ein Bündnis mit der CDU derzeit nicht zur Debatte. Ganz ausschließen wollte er eine Große Koalition allerdings nicht. Auch SPD-Generalsekretär Detlef Tanke hielt sich in der Landespressekonferenz bei diesem Thema zurück. Über mögliche Bündnisse werde erst nach dem 15. Oktober diskutiert, sagte er. Bis dahin sei Wahlkampf. Trotz der Schlappe auf Bundesebene blicke die SPD der Landtagswahl sehr zuversichtlich entgegen. "Die Menschen unterscheiden zwischen Bundestagswahl und Landtagswahl", sagte Tanke. "Die Protesthaltung der Wähler im Bund lässt sich nicht auf Niedersachsen übertragen."

Grüne hoffen auf Fortsetzung von Rot-Grün

Die Fraktionsvorsitzende der niedersächsischen Grünen, Anja Piel, will nach der Landtagswahl mit allen Parteien außer der AfD über eine mögliche Koalition ins Gespräch kommen. Wunschpartner bleibe aber die SPD. Die Chancen für eine Fortsetzung des rot-grünen Regierungsbündnisses bezeichnete Piel als knapp, aber machbar. Niedersachsen sei nicht Berlin und die Zustimmung zur Politik der rot-grünen Landesregierung bei den Wählern hoch. Zudem gäbe es noch die Option eines rot-rot-grünen Dreierbündnisses: "Auch die Linke ist für uns keine Igitt-Partei". Zu einer möglichen "Jamaika-Koalition" sagte Piel, sie könne nicht viele Schnittmengen erkennen. Den Vorwurf von CDU-Generalsekretär Thiele, dass es in ihrer Partei einen Linksruck gebe, bezeichnete sie als "Politik der Angstmache".

Direktmandate aus den niedersächsischen Wahlkreisen

Hocker sieht wenige Übereinstimmungen mit Grünen

Auch der Generalsekretär der FDP, Gero Hocker, hält eine Jamaika-Koalition in Niedersachsen für extrem unwahrscheinlich. "Ich sehe mit den Grünen extrem wenige Übereinstimmungen", sagte er. "Die Gräben vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und Verkehr sind sehr tief." Von daher sei das mögliche Bündnis in Berlin keine Blaupause für Niedersachsen. Linke und AfD seien in Niedersachsen nicht so stark wie auf Bundesebene, sagte Hocker. Deshalb seien in Niedersachsen auch andere Bündnisse möglich. Ziel der FDP für die Landtagswahl sei es, drittstärkste Kraft zu werden. "Wir wollen das gute Ergebnis der Bundestagswahl als Steilvorlage nutzen."

Linke will sich auf Wahlkampf konzentrieren

Die Landeschefin der Linken, Anja Stoeck, sagte, ihre Partei wolle im Wahlkampf nicht für eine rot-rot-grüne Koalition werben. "Wir wollen mit sozialen Themen in den Landtag einziehen", so Stoeck. "Es ist falsch, schon jetzt über eine Regierungsbildung zu sprechen." Nach der Wahl sei ihre Partei aber natürlich zu Gesprächen bereit. Eines sei dabei allerdings klar: "Wir treten ausdrücklich gegen Schwarz-Gelb an."

AfD will weitere Quittung für große Parteien

Die AfD sieht sich nach dem starken Ergebnis auf Bundesebene auch für die Landtagswahl gut gerüstet. "Wir können zufrieden sein, wir steigen kontinuierlich bei den Prozentzahlen", sagte der Landesvorsitzende Paul Hampel. In den Städten sei die AfD in Niedersachsen bereits gut vertreten, auf dem Land gebe es jedoch noch Potenzial. Prioritäten im Wahlkampf seien die "viel zu stark ideologisch angegangene" Energiepolitik, aber auch die Flüchtlingspolitik. Da seien die Bürger nicht mitgenommen worden. Dafür hätten die großen Parteien bei der Bundestagswahl die Quittung erhalten, so Hampel. "Ich glaube, dass eine ähnliche Quittung auch in Niedersachsen vonnöten ist."

Weitere Informationen mit Video Niedersachsen nach der Wahl - Alle Videos Wie haben die Niedersachsen bei der Bundestagswahl abgestimmt? Und welche Rückschlüsse lassen sich für die anstehende Landtagswahl ziehen? Ergebnisse, Analysen und Reaktionen in Videos. mehr Landtagswahl 2017: Niedersachsen wählt! Am 15. Oktober wird in Niedersachsen der neue Landtag gewählt. In knapp 90 Wahlkreisen entscheiden die gut sechs Millionen Wahlberechtigten, wer für sie ins Parlament zieht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2017 | 09:00 Uhr