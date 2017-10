Stand: 10.10.2017 23:25 Uhr

Harter Schlagabtausch zwischen Weil und Althusmann von Marc Wichert

Innere Sicherheit, VW, Bildung: Es war das einzige TV-Duell und das letzte große, öffentliche Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten für die niedersächsische Landtagswahl am kommenden Sonntag. Und es waren vor allem diese Themen, die am Dienstagabend zeigten: Die harte Auseinandersetzung im Landtag in den letzten Jahren hat sich im Fernsehduell zwischen Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) fortgesetzt. Der Ministerpräsident trifft auf den Herausforderer - kurz vor Ende eines Wahlkampfes, der am Ende zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Und der nur dadurch früher als vorgesehen begonnen hat, weil die Abgeordnete Elke Twesten von der Grünen-Fraktion zur CDU-Fraktion gewechselt ist.

Landtagswahl: Wer ist der Sieger des Duells? NDR//Aktuell - 10.10.2017 22:15 Uhr Vor der Landtagswahl in Niedersachsen sind Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) in einem TV-Duell aufeinandergetroffen. Thorsten Hapke zieht ein Fazit.







"Das war Ihr schwerer Fehler"

Weil nannte im TV-Duell Twestens Abgang einen groben Verstoß gegen demokratische Spielregeln. "Der Vorgang hat auch bei vielen Menschen in Niedersachsen Empörung ausgelöst." Althusmann erwiderte: "Lassen wir die Kirche im Dorf." Das habe es oft gegeben in Deutschland, auch in Niedersachsen. "Das war Ihr schwerer Fehler", sagte Althusmann an Weil gerichtet. Twesten sei in ihrer Fraktion gemobbt worden.

Weil: Niedersachsen Spitze bei Ganztagsschulen

Hart ging es weiter beim Thema Bildung. Althusmann bescheinigte Rot-Grün eine chaotische Bildungspolitik. Die Unterrichtsversorgung sei gesunken, obwohl es mehr Lehrer bei weniger Schülern gebe. Althusmann: "Das, was wir zum Schuljahresbeginn erlebt haben, schlug dem Fass den Boden aus." Dass Tausende Lehrer von Gymnasien an die Grundschulen abgeordnet worden seien, sei ein Organisationsversagen. Unter Rot-Grün seien Studienplätze für Lehrer abgebaut worden. Weil konterte, dass Niedersachsen in den knapp fünf Jahren seit Regierungsantritt bundesweit Spitze sei bei den Ganztagsschulen und das "Turbo-Abitur" abgeschafft habe. Unter anderem wegen des Flüchtlingszuzugs sei die Situation an den Schulen aber schwierig gewesen. Die Landesregierung habe jedoch viel geschafft - auch wenn es durchaus noch "Baustellen", etwa bei der Unterrichtsversorgung, gebe. Im kommenden Jahr sollen jedoch Lehrer und Seiteneinsteiger eingestellt werden und eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent erreicht werden.

Althusmann: "Sie haben die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen."

Beim Thema VW, dem von Diesel-Affäre und Einflussnahme auf die Politik gebeutelten Wolfsburger Autobauer, kochte es: Althusmann fragte rhetorisch, wie weit "der Ministerpräsident der Realität entrückt" sei. An Weil gerichtet, sagte er zur Aufarbeitung des Abgas-Betrugs: "Sie haben die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen. Sie haben Millionen-Abfindungen unterschrieben." Weil konterte, dass die Fehlentwicklungen in der Zeit einer CDU-geführten Landesregierung begonnen hätten. Er warf Althusmann zudem vor, das Thema VW polemisch zum Spielball des Wahlkampfes zu machen. Das sei genau das, was sich Zehntausende Beschäftigte des Konzerns in Niedersachsen gerade nicht wünschten. Althusmann: "Sie haben sich treiben lassen." Weil: "Sie überblicken nicht, worüber Sie reden." Althusmann: "Sie haben sich am Ring durch die Manege führen lassen." Weil wiederum: "Ich mache Ihnen keine Vorwurf. Das ist nicht leicht zu verstehen."

Weil: Ausbildungsplätze für Polizisten verdoppelt

Ähnlich aufgeheizt war die Stimmung beim Thema Innere Sicherheit. Althusmann konstatierte, das Niedersachsen ein "Wohlfühlland" für religiöse Fanatiker geworden sei. "Ihre Regierung hat dem Thema keine ausreichende Bedeutung zugemessen." Weil verwies darauf, dass Niedersachsen im Jahr 2016 führend gewesen sei bei Rückführungen von Asylbewerbern. "Und Niedersachsen hat als erstes Land durchgesetzt, dass Gefährder abgeschoben werden." Zudem seien unter seiner Führung die Ausbildungsplätze für Polizisten verdoppelt worden. Althusmann blieb bei seinem Vorwurf, Rot-Grün gehe zu lax beim Thema Innere Sicherheit vor und schob nach: "Sie haben bislang erst zwei Gefährder abgeschoben."

Althusmann: Keine Koalitionsaussage

NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz, der das Duell moderierte, ging schließlich auf mögliche Koalitionen nach der Wahl ein. Nach derzeitigem Stand hätten sowohl Rot-Grün als auch Schwarz-Gelb keine Mehrheit. Weil schloss eine Koalition mit den Linken und den Grünen nicht explizit aus, sagte aber: Er hoffe, dass die Linken nicht in den Landtag gewählt werden. Althusmann verweigerte eine klare Koalitionsaussage. "Wie werden nach der Wahl auf alle demokratischen Parteien zugehen." Die Linke und die AfD schloss er hingegen als Koalitionspartner aus.

Kleines Duell mit Grünen, Linken, FDP und AfD

Bereits vor dem TV-Duell von Weil und Althusmann debattierten die Spitzenkandidaten der Grünen (Stefan Wenzel), der FDP (Stefan Birkner), der Linken (Anja Stoeck) und der AfD (Dana Guth) im Studio des NDR. Sie standen den Moderatoren Susanne Stichler und Thorsten Hapke Rede und Antwort zu den wichtigsten landespolitischen Themen.

Videos 02:02 Landtagswahl: Duell der kleinen Parteien Hallo Niedersachsen Im TV-Duell der kleinen Parteien treffen Stefan Wenzel (Grüne), Stefan Birkner (FDP), Anja Stoeck (Linke) und Dana Guth (AfD) aufeinander. Auch die Koalitionsfrage ist dabei Thema. Video (02:02 min)

"Das ist rassistisch"

Beim Thema Bildungspolitik forderte die AfD-Kandidatin Guth, muslimische Riten und Praktiken von den Schulen fernzuhalten. Grünen-Kandidat Wenzel sagte daraufhin zu Guth: "Das ist rassistisch." FDP-Kandidat Birkner hingegen hielt ein anderes Thema für wichtiger: Er warf der Landesregierung vor, eine Politik gegen Gymnasien gemacht zu haben. "Im Gegenteil", entgegnete Wenzel, Noch-Umweltminister im Kabinett. Durch die Rücknahme des von schwarz-gelb initiierten Turbo-Abiturs seien die Gymnasien entlastet worden. Streit gab es auch beim Thema Inklusion. Birkner will Förderschulen behalten, wirft Wenzel und Rot-Grün Zwangsinklusion vor. Wenzel verwies auf das Grundrecht der Inklusion, festgehalten in der UN-Behindertenrechtskonvention, wie die Linke Stoek festhielt. Worauf die AfD-Frau Guth wiederum ein "Chaos bei der Inklusion" erkennen wollte.

Politische Einflussnahme auf Polizei?

Nächstes Thema: Innere Sicherheit und Islamismus. Wenzel verwies auf den aktuellen Fall des Landespolizeipräsidenten, der sein CDU-Parteibuch abgegeben hat. CDU und FDP hatten zuvor immer wieder eine rot-grüne Einflussnahme auf die Arbeit der Polizei kritisiert. Und damit verhindert, so die Vorwürfe, dass entschiedener gegen die islamistischen Szenen in Hildesheim und Wolfsburg ermittelt werden könne. Rot-Grün habe politischen Opportunismus über Recht und Gesetz gestellt, so Birkner. Wenzel entgegnete: Wo Straftaten begangen werden, würde hingeschaut. "Aber der unbescholtene Bürger hat auch sein Grundrechte."

VW: Landesbeteiligung soll bleiben

Mehr Einigkeit beim Thema VW. Den Anteil des Landes Niedersachsen an dem Unternehmen wollen alle Parteien beibehalten. Nur in der Besetzung des Aufsichtsrates gab es Unterschiede. Birkner will die Politik heraushalten und forderte, dass zwei Experten anstelle des Ministerpräsidenten und des Wirtschaftsministers im Aufsichtsrat sitzen. Stoeck hingegen will nicht nur, dass weiterhin Kabinettsmitglieder in dem Gremium sitzen - sie wünschte sich insgesamt mehr Einfluss der Politik auf die Wirtschaft.

