SPD stärkste Kraft - Rot-Grün verfehlt Mehrheit

Niedersachsen hat gewählt - und das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl steht fest: Wie Landeswahlleiterin Ulrike Sachs um 23.40 Uhr bekannt gab, ist die SPD stärkste Kraft in Niedersachsen geworden, braucht aber einen beziehungsweise mehrere neue Regierungspartner. Im neuen Landtag, der durch Überhang- und Ausgleichsmandate auf 137 Sitze kommt, erreicht Rot-Grün lediglich 67 Sitze - und hat damit zwei zu wenig für eine Regierungsmehrheit.

Grafiken: SPD gewinnt - und verliert die Mehrheit

SPD gewinnt dazu, CDU verliert

Klarer Sieger der Landtagswahl ist die SPD. Die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Stephan Weil kommen im vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 36,9 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl 2013 hat die SPD mit 4,3 Prozentpunkten deutlich dazugewonnen und ist erstmals seit knapp 20 Jahren wieder die stärkste Kraft im Land. Für die CDU haben 33,6 Prozent der Wähler gestimmt (2,4 Prozentpunkte weniger als 2013). Die CDU erzielt damit das schlechte Ergebnis seit 1959 - und ist erstmals seit 1998 nicht mehr stärkste Kraft im Land. Drittstärkste Partei ist Bündnis 90/Die Grünen. Der bisherige Regierungspartner der SPD hat deutlich an Stimmen verloren: Mit 8,7 Prozent verzeichnen die Grünen ein Minus von 5,0 Prozentpunkten gegenüber 2013. Dahinter folgt die FDP mit 7,5 Prozent der Stimmen (2,4 Prozentpunkte weniger als 2013). Die AfD zieht laut erstmals in den Landtag ein, sie kommt auf 6,2 Prozent. Die Linke schafft den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nicht, sie erhält 4,6 Prozent der Stimmen (plus 1,5 Prozentpunkte gegenüber 2013).

Mögliche Koalitionen

Die Sitzverteilung im neuen Landtag sieht folgendermaßen aus: Die SPD kommt auf 55 Sitze, dahinter folgt die CDU mit 50 Sitzen. Bündnis 90/ Die Grünen, der bisherige Regierungspartner der SPD, besetzt im neuen Parlament zwölf Plätze. Die FDP folgt mit elf Mandaten. Neu im Niedersächsischen Landtag ist die AfD mit neun Sitzen. Für die künftige Bildung einer Regierung heißt das genau das, was in dem Umfragen bereits prophezeit worden war: Es wird verdammt schwierig. Rein rechnerisch gibt es drei Möglichkeiten: eine Große Koalition, ein Jamaika-Bündnis mit CDU, FDP und Grünen und eine Ampel-Koalition mit SPD, FDP und Grünen. Was politisch machbar ist, ist eine andere Frage. So hat FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner Rot-Gelb-Grün auch an diesem Abend erneut mehrfach ausgeschlossen: "Wir sehen keine Möglichkeit, unsere Themen in einer Ampel umzusetzen", so Birkner, der betonte, die Freien Demokraten würden nicht "als Mehrheitsbeschaffer für Rot-Grün" zur Verfügung stehen. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte an, die Sozialdemokraten wollten "mit allen Parteien, die im Landtag sind, Gespräche führen - mit Ausnahme der AfD". An eine CDU-geführte Jamaika-Koalition glaube er nicht.

Althusmann: Ball liegt "im Feld der SPD"

Trotz des Verlusts für die Christdemokraten feierten die Parteifreunde ihren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann nach Bekanntgabe der ersten Zahlen mit Sprechchören. "Ich hätte mir persönlich ein besseres Ergebnis für die christlich-demokratische Union gewünscht", sagte Althusmann. Doch obwohl die CDU nur zweitstärkste Kraft ist, schließt er eine Regierungsbildung nicht aus: "Wir werden uns einer politischen Verantwortung nicht entziehen." Er habe sich jedoch "mehr Rückenwind" aus Berlin gewünscht. An mangelndem Einsatz seinerseits habe das Wahlergebnis nicht gelegen. Der Ball liege jetzt "im Feld der SPD". Er sei "sehr gelassen und sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen", so Althusmann.

Wahlbeteiligung höher als 2013

Das erwartete enge Rennen hat heute etwas mehr Menschen zur Abgabe ihrer Stimme bewegt als bei der letzten Landtagswahl: Die Wahlbeteiligung liegt laut Infratest dimap bei 63,1 Prozent. 2013 hatten 59,4 Prozent der Berechtigten gewählt. Wegen des Wechsels der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU wurden die Wähler drei Monate früher als ursprünglich geplant zu den Wahlurnen gerufen.

