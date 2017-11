Stand: 16.11.2017 17:35 Uhr

Opposition kritisiert Linie der Großen Koalition

Nachdem sich SPD und CDU auf die Bildung einer Großen Koalition in Niedersachsen verständigt haben, gibt es umgehend Kritik von der künftigen Opposition. FDP und Grüne bemängeln, dass die neue rot-schwarze Landesregierung wenig Innovatives zu bieten habe. Zudem seien mehrere Wahlversprechen nicht eingehalten worden.

Die Pressekonferenz der GroKo in voller Länge 16.11.2017 15:00 Uhr Stephan Weil und Bernd Althusmann sind sich einig: die Große Koalition in Niedersachsen kommt.







Kritik an Frauenanteil und VW-Mandat

Der Kitt des Bündnisses sei die Macht und nicht der Gestaltungswille für eine nachhaltige soziale Zukunft, sagte die Landesvorsitzende der Grünen, Meta Janssen-Kucz. Ihre Parteikollegin Anja Piel wies darauf hin, dass die CDU im Wahlkampf versprochen habe, die Hälfte der Ministerposten an Frauen zu vergeben und den zweiten Posten im VW-Aufsichtsrat nicht dem Wirtschaftsministerium zuzuordnen. "In beiden Dingen hat Bernd Althusmann nicht geliefert", sagte die Grünen-Fraktionschefin.

Birkner vermisst Neustart

FDP-Landeschef Stefan Birkner kritisierte, die Große Koalition bedeute vor allem ein großes "Weiter so". "Es gibt keinen Neustart bei der Inklusion, keinen Neustart bei Volkswagen und auch keinen Neustart in der Haushaltspolitik", sagte Birkner. Die Professionalisierung der Vertretung im VW-Aufsichtsrat sei dem Egoismus der beiden Parteien zum Opfer gefallen. Bei der Inklusion bleibe auch weiterhin die Unsicherheit für die Eltern, ob ihr Kind künftig noch an einer Förderschule unterrichtet werden könne.

