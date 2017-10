Stand: 13.10.2017 16:40 Uhr

Kommentar zur Niedersachsen-Wahl: Großes Drama

In Niedersachsen war wohl kaum ein Politiker begeistert, dass nun nicht im Januar, sondern schon am kommenden Sonntag gewählt wird. In der Wahlkampfplanung hat das eine Menge über den Haufen geworfen. Zumal der Wahlkampf über weite Strecken im Schatten der Bundestagswahl verlief. Jetzt ist Schluss mit Wahlkampf - am Sonntag wird gewählt.

Ein Kommentar von Martin Reckweg, Wort-Chef von NDR 1 Niedersachsen

Landtagswahl in Niedersachsen - das hatte schon früher was von großem Drama. Als Gerhard Schröder 1998 einen fulminanten Sieg einfuhr, war damit der Weg für ihn frei. Ein gutes halbes Jahr später hieß der Kanzler Schröder.

Bundespolitik schaut nach Hannover

Auch dieses Mal blickt die Bundespolitik gebannt nach Hannover. Auf eine politische Bühne mit Hauptdarstellern, die sich herzlich wenig mögen. Auf weitere Beteiligte, die sich spinnefeind sind. Und die sich am Ende womöglich doch zusammenraufen müssen.

Der Wahlkampf in Niedersachsen, er war kurz und heftig. Vergabeaffäre, Schulpolitik, innere Sicherheit - schon das sorgte für reichlich Zündstoff. Im Sommer, mit dem VW-Skandal und erst recht dem Wechsel der Grünen Abgeordneten Twesten zur CDU, eskalierte die Lage. Seitdem fliegen die Fetzen zwischen den politischen Akteuren.

Der Vorsprung der CDU ist dahin, der Abwärtstrend der Union im Bund schlägt offensichtlich voll auf Niedersachsen durch. Die Landes-SPD, nach dem Tief im Sommer, zeigt sich gegen den bundesweiten Niedergang der Partei erstaunlich immun.

Wer kann mit wem?

Gucken wir uns die Szenarien für Sonntag an: Für Schwarz-Gelb wird es nicht reichen, ebenso wenig für Rot-Grün. Bleibt als Zweierbündnis die Große Koalition. Deren Sympathiewert geht allerdings - Berlin lässt grüßen - gegen Null. Die CDU hofft auf den Wahlsieg und auf Jamaika, mit FDP und Grünen. Für diesen Fall werden die Verhandlungen in Berlin und in Hannover eng aufeinander abgestimmt laufen. Sollte die SPD vorn liegen, kann sie auf die Unterstützung der Grünen zählen. Die FDP mit Spitzenmann Birkner hat sich eindeutig gegen die Ampelkoalition ausgesprochen. Für die Wirtschaft im Lande wäre allerdings Rot-Rot-Grün das große Schreckgespenst. Ob die Linken es in den Landtag schaffen, ist deshalb eine der spannendsten Fragen des Wahltages. Gelingt ihnen der Sprung, ist ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken eine durchaus mögliche Variante.

Es steht viel auf dem Spiel

Für die Sozialdemokraten steht viel auf dem Spiel. Sollte Stephan Weil gewinnen, ist er deren neue Lichtgestalt, die Erneuerung im Bund bekäme ordentlich Schubkraft. Verliert er, geht der Katzenjammer für Martin Schulz erst richtig los. Sollte die CDU den großen Vorsprung aus dem Sommer noch verspielen - und danach sieht es derzeit aus - wird Bernd Althusmann das auf seine Kappe nehmen müssen. Bis heute konnte er nicht so richtig unter Beweis stellen, dass er die Idealbesetzung für die Hauptrolle in Niedersachsen ist.

Ein Gutes hat die klare Zuspitzung allerdings auch: die AfD spielt lediglich eine kleine Nebenrolle. Die Bühne zwischen Harz, Heide und Nordsee, sie ist bereitet für großes Politik-Drama.

