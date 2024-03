"Wünsch Dir Deinen NDR": Christopher Scheffelmeier kommt zu Besuch Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderator Christopher Scheffelmeier kommt zu euch in den Sportverein und berichtet live.

Allein in Schleswig-Holstein gibt es etwa 2.500 Sportvereine. Sie alle leben vom Engagement der Ehrenamtlichen. Ob im Vorstand, als Trainerin oder als Platzwart - es gibt viele Herausforderungen, die angepackt werden müssen. Viele Vereine suchen gerade händeringend Nachwuchs bei Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder anderen Ehrenamtlichen. Anderen fehlt die passende Halle oder ein Platz draußen für ihren Sport. Wo drückt in eurem Verein der Sportschuh am meisten? Welche Ideen gibt es? Habt ihr Vorschläge, die auch anderen im Land helfen können?

Moderator Christopfer Scheffelmeier besucht Anfang Juni euren Verein, um darüber zu schnacken. Mit dem Übertragungswagen senden wir live im Radio, Fernsehen und in unserer App. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und den Austausch!

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

