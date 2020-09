Jan Bastick

Ich bin ein echter Küstenjung. Bis Anfang 20 hab' ich so gut wie jedes Wochenende und alle Ferien direkt am Deich in Dithmarschen verbracht. Da kannte ich tatsächlich irgendwann jedes Schaf beim Namen. Mit meinem Dad ging ich immer zum Fischen, schön "auf Reuse" tausende Aale gefangen und dann selbst geräuchert. Im Krabbenpulen bringe ich es übrigens auf 120 KpM - das sind 120 Krabben pro Minute - ok, fast ...

VIDEO: Wer ist eigentlich dieser Jan Bastick? (3 Min)

Mehr im Meer baden

Kein Bundesland ist schöner als Schleswig-Holstein! Das hab' ich schon damals festgestellt, als ich während meiner Marinezeit auch Kiel, Eckernförde und Flensburg kennen gelernt habe. Wer jemals in der Elbe gebadet hat, weiß, dass die Ostsee dagegen wie der Pazifische Ozean ist. Darum lebe ich auch mit meiner Familie direkt am Ostufer der Kieler Förde. Schließlich scheint hier die Sonne am längsten, bevor sie im Westen untergeht.

"Schleswig-Holstein bis 3"

Früher habe ich die Hörer morgens bis zur Arbeit begleiten. Nun geht es ein paar Schritte weiter, denn bei der Arbeit kann ich nun auch dabei sein. Ich moderiere montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr "Schleswig-Holstein bis 3".

7 Fragen - 7 Antworten 1. Deine Lieblings Fußball-Floskel? Das ist doch Schnee von morgen! 2. Wenn du eine Person der Weltgeschichte kennenlernen könntest, wäre es? Barack Obama. Da wäre ich sogar mal gerne ein paar Wochen Praktikant, um zu sehen, wie sehr sich Hollywood und Realität unterscheiden. 3. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Sorry Trekkies ... aber außer damals die UR-Enterprise mit Kirk und Co. fand ich alles Nachfolgende laaaaangweilig. 4. Radschlagen oder Radfahren? Würde bei mir eher heißen: Hinschlagen oder Radfahren. Daher Radfahren. 5. Dein Lieblings-Gesellschaftsspiel? Habe da mehrere Favoriten. Ab und zu mal eine lässige Poker-Runde. Und gerne auch alles, was auf Konsole und PC stattfindet. 6. Hast du schon mal einen Wettbewerb gewonnen? Yepp. Ich wurde 2008 deutscher Fussballpoker-Meister. 130 Gegenspieler damals in der Arena am Hamburger Volkspark. Alle weggerockt. Das war eine lange Nacht 7. Erstes Poster an deiner Wand im Kinderzimmer? Kim Wilde. Bravo-Starschnitt in XXL. Fett. Also das Poster - nicht Kim Wilde!

