Schleswig-Holstein bis 3 - mit Jan Bastick

Jan Bastick ist Ihr Moderator von montags bis freitags 10 bis 15 Uhr in der Sendung "Schleswig-Holstein bis 3" auf NDR 1 Welle Nord. Im Interview erzählt er, warum Schleswig-Holstein für ihn so wichtig ist und was er besonders an seiner Arbeit schätzt.

Was können die Hörer von dir und der Sendung erwarten?

Jan Bastick: Absolute Erreichbarkeit direkt in der Show. Egal, ob über Telefon (0 8000) 96 66 66 oder via Messenger in unserer NDR Schleswig-Holstein App. Ich freue mich immer, mit den Hörern direkt in Kontakt zu treten. Zumal unsere Hörer auch meistens schneller als die Polizei sind, wenn es darum geht Unfälle oder Staus zu melden. Das ist schon cool. Und dazu kommen auch immer wieder lustige Geschichten der Hörer, die mich selbst überraschen.

Welche Geschichten findest du spannend? Was sind Themen, die dich von Schleswig-Holsteinern interessieren?

Jan Bastick: Ganz weites Feld. Das können gerne Tipps sein, wo man die besten Erdbeeren zum Selbstpflücken findet. Oder auch mal ein Hilferuf, wenn der Ehering bei der Trauung am Ostseestrand im Sand verschwunden ist. Wie bei der Partnersuche: Alles kann - nichts muss.

Was ist dein Tipp für die perfekte Mittagspause?

Jan Bastick: Die Pause sollte man möglichst variantenreich verbringen. Immer nur Currywurst oder Pizza ist doof. Ein bunter Mittagstisch - so bunt wie die Musik, die ich nach 12 Uhr spiele. Das passt. Und im übrigen auch das beste Mittel gegen den Durchhänger nach der Pause.

Welche Rolle spielt die Musik in deiner Sendung?

Jan Bastick: Die größte natürlich. Ohne Musik funktioniert Radio nicht. Und auch die Arbeit geht einfacher, wenn der Lieblingssong im Radio läuft. Deswegen plädiere ich für ein Radio am Arbeitstisch. Und zwar an jedem Arbeitstisch hier in Schleswig-Holstein. Für mehr Spaß bei der Arbeit!

Jan möchten mit Ihnen reden

