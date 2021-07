75 Jahre Schleswig-Holstein: Glücklich im Wind Stand: 10.07.2021 06:00 Uhr Zum Landesjubiläum kreiert Philipp Jeß vom Schleswig-Holstein Magazin zusammen mit der Reinbeker Band 2PS ein Lied über unser schönes Schleswig-Holstein. Sie können ein Teil des Musikvideos dazu sein.

Bei steifer Brise entspannt auf dem Meer surfen, lockige Schafe am Deich scheren, Touristen umsorgen und ihnen ein Zuhause auf Zeit für einen schönen Urlaub geben oder in Haithabu auf eine spannende Geschichtsreise gehen - ist das typisch Schleswig-Holstein? Gehört das zur schleswig-holsteinischen Erfolgsformel, die Menschen hier zufriedener sein lässt als im Rest von Deutschland? Oder sind das eher Postkartenklischees, die kaum etwas mit dem echten Leben in unserem Bundesland zu tun haben?

Glücklich im Wind

Unter diesem Motto geht Reporter Philipp Jeß vom Schleswig-Holstein Magazin auf Identitätssuche: Was bedeutet es, Schleswig-Holsteinerin oder Schleswig-Holsteiner zu sein? Welche Besonderheiten haben die Menschen, die hier leben, und wie tief reichen ihre Wurzeln? Die Antworten, die Philipp Jeß auf seiner Reise durch das Land findet, sehen Sie am 11. August um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen. Zum Landesjubiläum entstehen 45 Minuten echtes Schleswig-Holstein. Sie können ein Teil davon sein und einen Ausschnitt aus Ihrem Leben in Schleswig-Holstein beisteuern. Den Soundtrack dazu gibt es schon. Hier können Sie den Text lesen, Philipp Jeß seine Lobeshymne auf Schleswig-Holstein singen hören und herunterladen:

Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Ihre Video-Grüße, bewegte Bilder von Lieblingsorten oder Lieblingsmenschen, um aus dem Song ein echtes schleswig-holsteinisches Musikvideo zu machen. Das krönende Finale für "Glücklich im Wind". Was wäre ein 75. Geburtstag ohne reichlich Gratulanten - und ohne Sie, die das Land ausmachen?

VIDEO: Schicken Sie uns Ihr Geschenk an Schleswig-Holstein (1 Min)

Was gibt's zu beachten?

Gar nicht viel! Am liebsten drehen Sie Ihren Video-Clip im Querformat, 16:9 und Full HD 1080. Falls Sie die beste Schleswig-Holstein-Szene aller Zeiten bereits im Hochformat oder in 720p auf Ihrem Handy haben - kein Problem. Gern auf gutes Licht achten, damit man sofort erkennt, was in dem Video passiert. Sie können Ihr Handy oder Ihre Kamera fest hinstellen, wenn Sie etwas tanzen oder singen wollen, es darf aber auch aus der Hand gefilmt werden. Sie haben schon eine erste Idee oder wissen genau, was in das Musikvideo reingehört? Dann füllen Sie bitte bis zum 20. Juli dieses Formular aus.

Füllen Sie das Formular aus, um beim Musikvideo dabei zu sein. Wir melden uns dann mit einem Link zum Hochladen Ihrer Datei bei Ihnen.

