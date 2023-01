"Tohuus" - Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" startet wieder Stand: 06.01.2023 06:00 Uhr Der plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" vom NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater geht in die 35. Runde. Wieder können Autoren und Autorinnen mehr als 5.000 Euro an Preisgeldern gewinnen. Am 28. Februar ist Einsendeschluss.

Nach Ina Müller und der Band Santiano freut sich in diesem Jahr Moderator und Entertainer Yared Dibaba über sein neues Amt als Botschafter für den plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal". Und mit dem neuen Motto "Tohuus" (Zuhause) kann der Moderator auch persönlich sehr viel anfangen.

"Zuhause ist für mich Äthiopien und Grünkohl, genauso wie auf der Bühne zu stehen und meine eigenen vier Wände. Zuhause ist auch die Nordsee und auch die plattdeutsche Sprache gibt mir ein Zuhause." Yared Dibaba

Tohuus - Von fiktional bis real

Ob eine Geschichte aus dem Alltag oder etwas Fiktionales? Ob pointierte Beobachtung, Krimi, Komödie oder Science-Fiction - der Fantasie der Autoren und Autorinnen sind keine Grenzen gesetzt. Jedoch sollte die Geschichte auf eineinhalb Seiten (Schriftgröße 12) passen.

VIDEO: "Vertell doch mal" startet mit dem Thema "Tohuus" (2 Min)

Snacken? Proten? Kören? Hauptsaak Platt

Plattdeutsch ist zuallererst eine Sprache, die vor allem gesprochen wird. Da allerdings zeigen sich dann sehr große regionale Unterschiede dann auch in den Schreibweisen. Doch das ist beileibe kein Nach-, sondern ein Vorteil. So freuen sich die Veranstalter über jede Einsendung zum Schreibwettbewerb "Vertell doch mal", das als Fest der norddeutschen Dialektvielfalt gesehen werden kann. Und wenn in Schleswig-Holstein "geschnackt", in Ostfriesland "geprotet" und noch weiter Richtung Süden in Westfalen "gekört" wird, zeigt dies, wie lebendig die Sprache ist. So erreichen uns Jahr für Jahr sogar niederdeutsche Geschichten von "Exil"-PlattschnackerInnen, zum Beispiel aus Süd-Amerika. Für die Jury ein Zeichen der kulturellen Verbundenheit über Kontinente hinweg.

Die besten Geschichten kommen ins Buch

Nach langen Diskussionen wählt die Jury dann die, in ihren Augen, 26 besten Geschichten aus. Diese finden dann über den Husum Verlag Eingang in ein schmuckes Buch, das pünktlich zum Tag der Preisverleihung am 25. Juni im Hamburger Ohnsorg-Theater präsentiert wird. Die fünf SiegerInnengeschichten werden dann von Ohnsorg-SchauspielerInnen vorgelesen und mit insgesamt 5.000 Euro prämiert. Geschichten von jungen Menschen liegen uns besonders am Herzen. So gibt es für die "Ünner 18" (unter 18 Jahren) Geschichte noch einmal 400 Euro extra.

Auf dem neuesten Stand dank Platt-Post

Aufgrund der hohen Herstellungskosten und der geringen Nachhaltigkeit haben wir auch beim Porto gespart und schicken keine Briefpost mehr in die Welt. Stattdessen haben wir einen plattdeutschen Newsletter eingerichtet. Melden Sie sich gern unverbindlich bei der kostenlosen "NDR Platt-Post" an, wenn Sie regelmäßig gebündelt, aktuelle Informationen zum Schreibwettbewerb und zum plattdeutschen Angebot des NDR bekommen möchten.

