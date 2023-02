Stand: 09.02.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Wild un dörchennanner"

Ines Barber möchte mehr Abwechslung in Ihr Zuhause bringen und fängt da ganz klein an.

"Wild un dörchennanner"

Sünd de Daag duster, natt un kolt, denn is de richtige Tiet toon Dröömen. Vun Sünnschien, vun veele Gäst, vun Lachen un Drinken un Eten - vun frische Wind inne goode Stuuv.

In mien Stapel ut Wohntietschriften, dor heff ik nu een funnen, dor wiest se mi för 2023 en niege Trend: Stell di doch eenfach mol een wilde bunte Mix ut verscheden Perzlan op'n Koffidisch, Blomen in' passlich Klöör dorto un wow!

Okay. Ik kiek mi de Biller inne Tietschrift an, dicke Schötteln in pink, grasgröön, blau-witt kareert, echt wild. Man passt allerbest. Tru di!

Eenfach mol maken un wat kombineern

Jo, na denn. Also, ik heff so'n buntet Geschirr mit unendlich veele Deele. Oppe Böhn steiht noch Mama ehr olet Koffiservice, Hutschendudeldadel oder Villeroi un Peng. Mit nich richtig ole Muster, man ok nich würklich modern. Schall ik dat nu mit mien robust Koffiservice ut de negentiger Joar wild mixen? Echt? Ik heff mien Koffidisch al mol kott in Kopp ümdekoreert. Krass. Bahhhh!! Nee!

Lüüd, geiht gor ni.

Un schaad, inne Wohntietschrift makt de bunte Mix ut frische Farven un Formen so richtig Lust op Experimente. Tjo, weets wat, ik bün mol modig, verrückt, wat kost de Welt? Jooo! Ik marscheer naher los un kööp... niege Papeerservietten.

Dat langt.

