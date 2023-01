Stand: 30.01.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Tohuus"

Werner Momsen hat auch eine Idee zum Thema "Tohuus", dem Motto unseres plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal".

"Tohuus"

Dag ok, de Poppen-Momsen is hier. Gistern hett mi eenen fragt, wo mien tohuus is? Du un dort bin ik in't Schlingern kamen un wöss gor nich wat ik antwoorden schöll. Ik segg, wat heet dat denn genau "Tohuus", wat meenst du dormit?

He seggt, för em is dat de Ort, wo he ankamen deit un wenn he ankomen is ok nich wech mutt, wiel he dor jo tohuus is. Oh, segg ik, dat hebb ik gor nich. Gifft dat ok noch annere Orte, wo man tohuus sien kann, hebb ik em denn fragt? Denn ik kam woll ganz faken an, mutt na körte Tiet aber wöller weg.

Tohuus mutt nich dor sien, wo een wahnen deit

Ik leev jo up un för de Bühn un dor kann'nen nich lange blieven. Aber wenn ik up eene Bühn stoh, föhl ik mi ankamen. Ob dat för tohuus sien reggt, woll ik von em weten.

"Willst du dor denn wöller von weg, wenn du up de Bühn steihst?" „Nee." "Un wenn du weg bist, willst wöller hen?" "Jo." "Denn ist de Bühn dien tohuus". "Du meenst, een tohuus is dat ok, wenn man bloots av un an dor is, sik aber ankamen föhlt?" "Genau. Du kannst ok in'n Urlaub tohuus weden, obwohl du von tohuus weg bist, wenn du ankomen bist".

Nich blots een Ort, sünnern ok een Geföhl

"Aber dorweden reggt nich?" "Nee", seggt he, "denn man kann jo ok tohuus nich tohuus weden, wenn man sik tohuus nich tohuus föhlt." Oh, hebb ik dacht, dat ward jo jümmers komplizierter. Wi schall man sik denn bi ne Inladung bi een Fründ as tohuus föhlen, wenn man sik nich mol tohuus as tohuus föhlt? Wat mutt een Tohuus denn hebben, dat man sik dor tohuus föhlt, hebb ik mi fragt? He hett meent, dat man dat nich seggen, sünnern bloots föhlen kann.

Denn föhlt mol, ob ji dor, wo ji nu sünd, tohuus sünd!

