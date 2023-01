Stand: 25.01.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "To laat is to laat"

Wer zu lange nachdenkt wie Gerrit Hoss vor kurzem, den bestraft das Leben.

"To laat is to laat"

"Dor büst du woll en Ogenblick to laat", see de Kerl vör mi un angelt de letzte Wusst ut'n Pott. Ik weer inladt. 50. Gebortsdag. Un an Avend geev dat denn noch Wiener, blots... nich för mi.

Ik heff dacht, ik schnack lever noch 'n beten, wiel dat de Slang mi ok to lang weer. Ik stah mi doch nich 20 Minuten de Been in'n Buuk, blots för so en dösig Wusst.

"Kiek se di an de Gierlappen dor", heff ik noch se bi mi dacht. Mit 3 oder 4 Wusst op'n Teller bringt se ehr Büüt mit Semp un Kantüffelsalat gau in Sekerheit. As wenn dat morgen nix mehr geven wör. Wenig later weer ik jüst op düssen Minschslag teemlich afgünstig un heff mi bannig argert, dat ik nu mit knurrenden Magen nahuus fohren dä. Nix in'n Köhlschapp un Sünndag Avend kott na teihn is de Chance op Inköpen ok nich mehr so groot.

Griep to, wenn du de Chance hest

Wedder to lang aftöövt. Man un so is ja dat heele Leven: Wenn dat üm de Wusst geiht, denn dörfst Du dat nu mal nich utsitten, sünnern de Situation rechttiedig erkennnen. Anners maakst Du blots dicke Backen: In de School, an de Böörs oder ganz eenfach bi ebay. Wat wech is, is wech. Ja, ok wenn dat heet: "Allens hett en Enn, blots de Wusst hett twee"- Twee Chancen gifft dat meist nich in't Leven. To laat is to laat. Un wenn dien Magen ok noch so luut knurrt.

An't Enn is dat Leven nu mal as de Slang vör so en Buffet: Ehr Du di ümdreihst, hebbt se Di al de Wusst vun dien Teller trocken.

Un 'n Klacks Semp alleen maakt ja ok nich glücklich.

