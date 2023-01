Stand: 11.01.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Rüükt na Tohuus"

Zum Thema des 35. Plattdeutschen Schreibwettbewerbs hat sich auch Gesche Gloystein so ihre Gedanken gemacht.

"Rüükt na Tohuus"

Dat rüükt nah Holtfüer un lecker Eten. Mien Öllern hebbt den Kamin ansmeten, wiel ik dat Wekenenn nah Huus komm. Un as ik dör de Döör von dat moi, oolt Buernhuus treih, is en Deel van mi woller lütt. Dat is mennichmol ok nich so eenfak, man vandag kann ik dat geneten un mi fallen laten, in mien Tohuus. Oder ehrder mien Heemat? Wor ik heerkomm, dat is düt Huus, dat sünd de wieten Wischen un dat is de grote Fluss.

Mien Tohuus liggt middewiel annerswo. Dat is ja so, denk ik: Een Tohuus kann sik ännern, de Heemat blifft. Heemat kann Tohuus ween, man ok de Frömde kann dat. Veel Lüü hebbt gor kien Utwahl in us Welt, de mutt sik en nejet Tohuus opboen in een anner Land.

Welke Lüüd hebbt twee Tohuus

Wat hebb ik Glück, dat ik mien Heemat un Tohuus eenfak so besöken kann! Un wat hebb ik Glück, dat ik twee moi Tohuus hebb: Mien Heemat-Tohuus und mien egen Tohuus. Un as ik nu mit en Kopje Koffie bi't Füer sitt, denk ik mi: Heemat sünd Erinnern, Tohuus is wat wi elk een Dag dorut maken. De Minschen in us Alldag, de Weg na Wark, un ok de Saken un Möbels, die wi us utsöcht hebbt. Enn Tohuus kann umtrecken, Heemat blifft. Op letzt in't Hart.

Nu mutt ik aver, glieks geiht dat Eten los. Un wi sitten jümmers noch op de glieken Plecken as fröher an'n Disch, ok dat föhlt sik nah tohuus an.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland.

