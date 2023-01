Stand: 04.01.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Eekaters"

Man nennt sie auch die Kobolde des Waldes und für Werner Momsen sind Eichhörnchen eine wahre Quelle der Inspiration.

"Eekaters"

Dag ok, Momsen hier. Ji weet all, de Popp. Ik har gistern een Uptritt in een Plegeheim. Puh, Oldweern is echt nix för Bangbüxen. Un so lustig as bi Til Schweigers "Honig in'n Kopp" ist dat ok nich. Gistern wört aber ganz spannend.

Ik hebb na mien Uptritt noch mit eene von de Froons bin'n Kaffee seten un mit ehr in Gorden de Eekaters bi'n Buddeln tokeken. Dor hett se mi fragt, wat de egentlich mokt, wenn se Dement weerd oder Alzheimer kriggt. Mööt de denn den ganzen Dag graben üm öberhaupt noch eene Ekel to finnen, oder hölpt de jüngeren Eekaters de Olen un gevt de wat af? De hebbt jo sowieso all Last ehre verbuddeelten Schätze to finnen, ok wenn de Kopp noch klor is. Wi is Oldweern bi Deerten? Kummt dor ok zweemal an'n Dag een Plegeenst an‘n Boom, bringt wat to eten, mokt denn Schlapplatz rein un kiek na'n Rechten?

Ok Deerten warrt doch oolt

De starvt doch ok nich eenfach, hett de ole Fro meent. De gaht doch ok von jung to old na ganz old. Un Eekaters sind Eeenzelgängers! Dorum hett se Angst üm ehr Eekater, wat ehr jümmers so verdrömmt ankieken deit, wenn‘et sik de Nüsse holt, de de Fro jeden Dag up'e Terasse torecht legen deit. Se, also de Fro hett jo noch ehre Familie, de ehr jümmers een Franzbrötchen mitbringen deit, wenn se kaamt. Ehr Eekater hett dat nich.

Un as se dat so seggen dö, füng dat langsam an to regen un wie sünd ringahn. Dor hebb ik seggt, wi hebbt dat good, wie blieft nu trocken, dien Eekater nich. Doch seggt se, de leggt sik eenfach den Schwanz öbern Kopp un tövt bit dat wöller uphört. Kieck mol, dor hett de Natur uns denn doch wöller wat vörut!

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 10.40 Uhr auf NDR 90,3 und um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

