Löschfahrzeug aus SH in brasilianischem Museum entdeckt Sendedatum: 31.03.2022 06:20 Uhr Das alte Löschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr in Janneby ist in Brasilien wiedergefunden worden. Eine Kameradin hat das mehr als 50 Jahre alte Fahrzeug durch Zufall im Netz entdeckt.

Das alte Löschfahrzeug "TLF 16" der freiwilligen Feuerwehr in Janneby im Kreis Schleswig-Flensburg ist in Brasilien aufgetaucht. Durch Zufall entdeckte eine Feuerwehrkameradin aus Janneby das Einsatzfahrzeug über Facebook im Militärmuseum in Panambi in Brasilien. Ein Mitarbeiter des Museums hatte die Jannebyer Feuerwehr in einem Beitrag mit Bild verlinkt, das den Feuerwehrwagen zeigt. Bis dahin hatte man in Janneby nichts mehr von dem Feuerwehrauto gehört.

Gemeindewehrführer Ralf Peter Timmsen ist noch immer baff: "Wir sind echt froh, dass dieses Fahrzeug noch Bestand hat. Auch wenn es jetzt in einem Museum steht. Das war ein Fahrzeug, das hier im Amt für viel Aufsehen gesorgt hat, weil es ein wasserführendes Fahrzeug war, mit einem 2.400 Liter-Tank. So etwas hat es damals hier in der Region gar nicht gegeben."

Löschfahrzeug aus Schleswig-Holstein war in Brasilien im Einsatz

Ursprünglich war das Löschfahrzeug "TLF 16" bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg im Einsatz. 1982 kam es dann nach Janneby und wurde 1997 verkauft. Dass der Feuerwehrwagen in Brasilien ist, das wusste die Freiwillige Feuerwehr Janneby, weil er kurz vor der Jahrtausendewende vom deutschen Staat als Geschenk nach Brasilien verschifft wurde. Dort wurde er dann von einer brasilianischen Feuerwehr weiter genutzt. Und zu dem Zeitpunkt stand auch noch der Kontakt zwischen den beiden Wehren, erklärt Gemeindewehrführer Timmsen. Und da gab es nette Rückmeldungen der brasilianischen Feuerwehr zu dem Einsatzwagen aus Schleswig-Holstein. "Wir gehen gut damit um, es ist ein guter Kämpfer gegen das Feuer, so haben die Brasilianer damals das Auto beschrieben."

Museum in Brasilien hat das Feuerwehrauto restauriert

Bis 2005 hielten die Jannebyer noch Kontakt nach Brasilien, dann brach der Kontakt ab. Und nach mehr als 15 Jahren Funkstille taucht das Löschfahrzeug nun wieder im Militärmuseum in Brasilien auf. Das Museum hat das Löschfahrzeug liebevoll restauriert, auch der Schriftzug "Janneby" wurde erhalten. Timmsen ist begeistert: "Ich hätte das nicht gedacht, das Auto sieht ja wirklich super aus. Außerdem ist das Wappen und der Schriftzug nach wie vor auf dem Fahrzeug erkennbar."

Der Plan der Freiwilligen Feuerwehr aus Jenneby ist es, jetzt Kontakt zum Museum in Brasilien aufzunehmen. Vielleicht erfahren die Kameradinnen und Kameraden ja noch mehr über den Oldtimer aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. "Wir würden gerne mal nach Brasilien fliegen und unser Löschfahrzeug besuchen, aber die Flüge sind einfach zu teuer."

Weitere Informationen Feuerwehrleute aus SH übergeben Material an ukrainische Kollegen Darunter waren Feuerlöscher, Schutzausrüstung, Aggregate, Pumpen, Funkgeräte, Schläuche, eine Kettensäge und ein Löschfahrzeug. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 31.03.2022 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen