Schauspieler Thorsten Merten: Mit 60 Jahren wieder ans Theater Stand: 17.12.2023 09:24 Uhr Der Schauspieler Thorsten Merten war gerade in der ARD in der Serie "Nackt über Berlin" in einer Hauptrolle zu sehen. Seine Karriere hatte am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin begonnen. Seit Kurzem ist er 60 Jahre alt.

von Axel Seitz

Das Jahresende 2023 hatte sich Thorsten Merten anders vorgestellt: Sowohl am 25. Dezember als auch gleich zweimal an Silvester steht der Schauspieler auf der Bühne des Staatstheaters Meiningen. In der Operette "Die Fledermaus" spielt Merten den Gerichtsdiener Frosch. "Das ist die erste Theaterrolle seit fünf Jahren", erzählt der 60-Jährige im "Kunstkaten" von NDR1 Radio MV. "Ich habe da aus Spaß zugesagt - weil mir gesagt wurde, es wird auch in Eisenach gespielt, wo meine Mutter lebt. Damit die mich auch mal sieht, und auch alte Klassenkameraden von der Schule."

Mit Kino- und Fernseh-Rollen einen Namen gemacht

Fünf Jahre ohne Theater - für Merten nicht mehr so ungewöhnlich, hat er sich doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht durch zahlreiche Rollen in Kino- und Fernseh-Produktionen. Bis 2021 war er als Kriminalhauptkommissar in elf ARD-Tatorten aus Weimar zu sehen, seit 2009 agiert er als Ortspolizist im ZDF-Spreewaldkrimi. In der Reihe "Babylon Berlin" hat er eine markante Nebenrolle als Mitarbeiter der Mordkommission.

Karriere-Start mit Regisseur Andreas Dresen

Sein Filmdebüt gab er in dem 1992 erschienenen ersten Kinofilm von Andreas Dresen. In "Stilles Land" spielte Merten einen jungen Theater-Regisseur, der im Wendeherbst 1989 in Anklam "Warten auf Godot" inszenieren möchte. "Dass ich hier besetzt wurde, war eigentlich ein großer Irrtum. Der Ziehvater von Andreas Dresen, Christoph Schroth, hatte mich Andi empfohlen. Ich kam zum Casting hin, mit Fieber, meine Augen glänzten. Und Andi verwechselte das mit leidenschaftlichem Feuer", erinnert sich Merten.

Für den Film habe Laila Stieler ein sensationelles Drehbuch geschrieben, sagt Merten. Es sei der erste Eindruck über die Wende gewesen und es habe alles noch nach Osten geschmeckt. "Und dann kam ich halt, der keine Ahnung vom Film hatte, und verhampelte ihn völlig. Das ist ein unheimlich warmherziger, guter Film. Er hat leider nur eine Schädigung: mein Spiel."

Für Filmdreh "Halbe Treppe" am Theater abgesagt

Trotzdem besetzte Andreas Dresen ein knappes Jahrzehnt später Merten für "Halbe Treppe", einen Improvisationsfilm. Zu jenem Zeitpunkt war der Schauspieler noch am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin engagiert und sollte eigentlich eine neue Theaterrolle übernehmen. Diesen Film wollte er aber unbedingt drehen. Am Theater war Regisseur und Freund Peter Dehler zwar nicht begeistert, riet ihm aber zu. "Der Intendant sprang aus allen Wolken. Ich musste die Filmgage abgeben, ich musste den Gast bezahlen, aber dann konnte ich 'Halbe Treppe' machen", erzählt Merten.

"Andreas Dresen war meine Hebamme beim Film"

Der Film war der Beginn einer langen und erfolgreichen Karriere. "Andreas Dresen war so etwas wie meine Hebamme beim Film: Er hat es einmal versucht, er hat es ein zweites Mal versucht - und seitdem habe ich einen ganz guten Ruf", meint Merten. Zwischen ihnen sei so etwas wie eine tolle Verwandtschaft entstanden.

Merten war anschließend auch bei Dresens "Halt auf freier Strecke" und "Gundermann" beteiligt. Bei den Dreharbeiten zu Dresens neuem Film "In Liebe, eure Hilde", der 2024 in die Kinos kommen soll, hat er auch mitgewirkt. Er weiß allerdings nicht, ob seine kleine Rolle nach dem Schnitt zum fertigen Film noch zu sehen sein wird.

Liebevoller Rückblick auf Schweriner Zeit

Zwischen 1989 und mit Unterbrechungen bis 2004 war Merten am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin engagiert. Er war unter anderem zu sehen als Macbeth, als Hamlet in der "Hamletmaschine", als Jago in "Othello". Später folgten noch als Gast die Rolle des Randel McMurphy in "Einer flogt über das Kuckucksnest" an der Seite von Goijko Mitic sowie Rollen in den Musicals "Sonnenallee" und "Fame".

Merten blickt "sehr liebevoll" auf diese Schweriner Zeit zurück. Aber so wie er und seine Schauspielkollegen als junge Schauspieler damals gearbeitet haben, "würde das heute nicht mehr gehen".

Neue Krimis, Historienserie und eine Operette

Für 2024 kündigt der Schauspieler einen neuen Spreewald-Krimi beim ZDF an. Mit Katharina Thalbach wird es einen neuen "Miss Merkel - Uckermark-Krimi" geben. Darin spielt er Joachim Sauer. Zudem wird er in einer historischen Serie über einen Komponisten zu sehen sein. Und an der Komischen Oper Berlin inszeniert Regisseur Axel Ranisch die Operette "Messeschlager Gisela" von Gerd Natschinski. Premiere ist am 8. Juni 2024 in einem Theaterzelt am Roten Rathaus - dann mit Merten als Betriebsleiter Robert Kuckuck.

Die Sendung "Kunstkaten" wird am 17. Dezember zwischen 19 und 20 Uhr auf NDR1 Radio MV gesendet und ist bereits jetzt in der ARD-Audiothek zu finden.

