De Woch up Platt

Wat wier los in Meckelborg-Vörpommern? Immer zum Wochenende sendet NDR 1 Radio MV die Nachrichten der Woche up Platt. Un denn ward meldt, wat´t Nieges gäben hett in Politik, Wirtschaft, Sport orrer Kultur. "De Woch up Platt" hören Sie freitags in "Der Tag ..." um 18.15 Uhr und sonntags in "Plattdütsch an'n Sünndag" um 6.50 Uhr und 8.20 Uhr – allens up Platt.