Livestream: Funkhauskonzert mit Fräulein Frey und Joris Rose Stand: 13.11.2024 12:33 Uhr Erleben Sie ein exklusives Funkhauskonzert mit den jungen Bands Fräulein Frey aus der Nähe von Wismar und Joris Rose aus Rostock. Verfolgen Sie das Konzert am Donnerstag hier im Livestream.

Peter Maffay, Silly, Zucchero, Annett Louisan, Michael Schulte und viele andere Stars spielten schon im NDR Landesfunkhaus Schwerin. Jetzt heißt es: "Bühne frei" für das exklusive Konzert mit Musik aus unserem Land - am Donnerstag, den 14. November, 19.45 Uhr.

Fräulein Frey - Feiner Wortwitz mit sattem Bandsound

Fräulein Frey ist ein Nordlicht mit Tiefgang - Poesie, Optimismus und Sprachwitz halten sie über Wasser. Sie liebt das Leise und das Laute, das Nachdenkliche ebenso wie das Impulsive, fein gepickte Gitarren und einen satten Bandsound.

2022 veröffentlichte die Musikerin ihr zweites Album "Ein Wagnis". Damit ist sie unter anderem zu Gast in der Sendung "Tonart" von Deutschlandfunk Kultur, bei Hamburg Sounds auf NDR 90,3 oder NDR 1 Radio MV. Das Schall Musikmagazin findet, ihre Musik ist eine "Mischung aus zarter, verletzlicher Singer-Songwriter-Attitüde und selbstbewussten, poppigen Arrangements."

Joris Rose: Herzschmerz in Begleitung einer Akustikgitarre

Wer die Lieder des 25-jährigen Singer-Songwriters hört, könnte meinen, Joris Rose suhle sich gerade so in Herzschmerz: Unerwiderte Liebe, Sehnsucht oder gebrochene Herzen. Den perfekten Soundtrack, um nachts in süßer Melancholie zu verfließen begleitet Joris aus Rostock dabei auf der Akustikgitarre. Seine Musik pendelt sich irgendwo zwischen Indie-Folk und Akustik-Pop ein.

Die Musik ist schon sein halbes Leben lang seine Leidenschaft: Mit zwölf Jahren spielt er in seiner ersten Band. Schnell folgen die ersten Konzerte und kleinen Studioproduktionen. Nach dem Abitur erfüllt sich Joris einen kleinen Traum: Er tingelt durch England, um dort in Pubs und auf der Straße zu spielen. Nur mit seiner Stimme, Gitarre und einer Loopstation überzeugte er 2022 beim Landesrockfestival MV - der wichtigste Newcomer-Preis für Popularmusik des Bundeslands.

