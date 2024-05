Für die besten Teams: Gewinnt Eure neuen Trikots bei NDR 1 Radio MV Stand: 31.05.2024 14:55 Uhr Shirt, Hose, Stutzen - fertig ist der neue Trikosatz. Beim NDR in MV gibts jetzt für die besten Teams des Landes neue Trikotsätze. Und wie die aussehen, bestimmt ihr selbst - beim NDR 1 Radio MV Trikot-Tausch.

Zusammen seid ihr ein Spitzenteam? Ihr kämpft als Mannschaft für eure Erfolge und feiert gemeinsam eure Siege? Ihr setzt Euch für einander und für andere ein, ihr seid einfach ein geniales Team? Dann zeigt es mit euren neuen eigenen Trikots.

Vier Wochen Fußball EM, vier Wochen Gewinnchancen

Zur Fußball-EM schenken wir euch ab 14. Juni insgesamt 51 komplette Trikotsätze in eurer Vereinsfarbe und mit individuellem Aufdruck. Völlig egal, ob ihr ein rüstiges Ruderteam, eine kampfkräftige Kickermannschaft oder eine geniale Gymnastiktruppe seid. Bei dieser Aktion zählt der Teamgedanke, alle können mitmachen.

Trikotsatz gewinnen: Es kann jederzeit passieren

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unser Anmeldeformular ausfüllen und dann auf den Anruf von unserem Trikot-Telefon warten. Immer zwischen 6 und 8 Uhr in der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV hört ihr, welches Team als nächstes gewonnen hat. Sobald wir bei euch anrufen, habt ihr schon gewonnen! Tragt hier schnell eure Daten ein und schon seid ihr in unserem Lostopf.

Gemeinsam mit der "TOP Unternehmensgruppe" und "Mecklenburger Textildruck" verlost NDR 1 Radio MV zu jedem Spiel der Fußball EM einen Satz mit 15 Trikots. Das sind 51 Spielrunden, 51 Chancen auf ganz besondere Team-Outfits. Wie die Trikots aussehen, bestimmen die Teams selbst. Hosen, Stutzen und Shirts gibt es jeweils in über einem Dutzend Farben, in unterschiedlichen Größen und mehreren Aufruck-Varianten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten: Name, Vorname: * Ort: * Geburtsdatum: * Vorherige Seite Nächste Seite Telefon: * Wann bist Du zwischen 6 und 16 Uhr am besten telefonisch erreichbar?: E-Mail: * Vorherige Seite Nächste Seite Wie heißt Euer Team? Teamname: Welche Sportart betreibt Ihr? Sportart: Warum seid Ihr das beste Team? Team : Vorherige Seite Nächste Seite Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Weitere Informationen Allgemeine Teilnahmebedingungen und Mitmachbedingungen für Programmaktionen des NDR MV Der genaue Spielmechanismus und die aktuelle Spielbeschreibung zur jeweiligen Aktion ist unter ndr.de/mv und/oder in der NDR MV App zu finden mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 01.06.2024 | 09:00 Uhr