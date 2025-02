Das Funkhauskonzert mit Carina Castillo und Sebastian Hämer Stand: 28.02.2025 14:40 Uhr Sichere dir deine Tickets für einen besonderen Abend. Am 13. März begeistert Carina Castillo mit ihrem Elektro-Pop, während Sebastian Hämer mit seiner markanten Stimme und "Sommer unseres Lebens" einen unvergesslichen Moment im NDR Funkhaus verspricht.

Erlebe die einzigartige Atmosphäre der NDR MV Funkhauskonzerte! Am Donnerstag, den 13. März 2025, erwarten uns zwei außergewöhnliche Künstler aus unserem Land: Carina Castillo aus Rostock und Sebastian Hämer aus Prerow. Diese besonderen Konzerte sind ein einmaliges Live-Erlebnis, das du nicht kaufen, sondern nur gewinnen kannst! Im NDR Landesfunkhaus Schwerin spielten schon Peter Maffay, Silly, Zucchero, Annett Louisan, Michael Schulte und viele andere Stars.

Facettenreicher Elektro-Pop mit einer Prise Soul

Ehrliche, deutsche Texte treffen auf eine hochkarätige Liveband, druckvolle Elektronik und einer Prise Soul. Carina Castillo verbindet nicht nur in ihrer Musik verschiedene Stilrichtungen, sie selbst vereint vielfältige Nationen. Als Kind kam sie mit lateinamerikanischen und ukrainischen Wurzeln früh nach Deutschland. Es folgten ein Musik- und Gesangsstudium, viele Liveauftritte, sowie Newcomer-Preise und Touren zusammen Künstlern wie Andreas Bourani, Juli, Lena Meyer-Landrut und Frida Gold.

Sebastian Hämer aus Prerow bringt uns den "Sommer unseres Lebens"

Aufgewachsen an der Ostseeküste in Prerow, ein Sänger und Songwriter mit einem ehrlichen Sound. Seinen ersten Top-10-Hit landete er mit "Sommer unseres Lebens" aus dem Erfolgsalbum "Der Fliegende Mann". Bisher brachte er weitere drei erfolgreiche Studioalben auf den Markt. Unter anderem wurden Singles ausgekoppelt für den Bundes Vision Contest von Stefan Raab "Is schon OK". Seine gemeinsame Single "Ich & Du" mit dem DJ-Duo "Gestört aber Geil" wurde zu Gold. An diesem Abend präsentiert sich der Mann mit der markanten Stimme in einer kleinen Besetzung, die hautnah erlebbar wird in diesem intimen Konzertrahmen.

Tickets fürs exklusive Funkhauskonzert gibt es nicht zu kaufen, nur hier zu gewinnen. Sichere Dir jetzt zwei Tickets.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 13.03.2025 | 19:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop