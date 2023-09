Aniko Schusterius Aniko Schusterius ist seit August 2022 Volontärin beim NDR und Teil des NDR MV Podcast: "Aufruhr - Über Wut, Demos und Zusammenhalt". Gemeinsam mit Leonie Hartge und Margareta Kosmol ist sie im Frühjahr 2023 von Demo zu Demo durch Vorpommern gereist, um herauszufinden, was die Menschen aus den unterschiedlichsten politischen Spektren auf die Straße treibt und verbindet.

Aniko Schusterius ist in Berlin geboren und bis zum Bachelorstudium der Theaterwissenschaft und Niederlandistik geblieben. Während des Studiums hat sie als Regieassistentin beim Theater gearbeitet, erste journalistische Praktika absolviert und für die Zeitung geschrieben. Nach einem Erasmus in den Niederlanden ging es für eine studienbegleitende Radioausbildung unter anderem nach Frankfurt. Anschließend ging es für das Masterstudium nach Hamburg, Frankfurt am Main und Rotterdam. Aniko Schusterius hegt eine "große Liebe" für Innovation und digitale Formatentwicklung. Vor Beginn des Volontariats beim Norddeutschen Rundfunks arbeitete sie zuletzt beim Netzwerk Funk und beim ZDF.

Mode oder Statement? Wenn man als Journalistin die "falschen" Socken trägt

Ein kleines Detail, ihre bunten Socken, führen während der Recherche zum NDR MV Podcast "Aufruhr" zu einer prägenden Erfahrung für Aniko Schusterius. Auf einer Demonstration wird sie von Teilnehmenden darauf angesprochen und reduziert.

"Ich hatte an dem Tag nicht groß über meine Kleidung nachgedacht, trug Jeans, eine Winterjacke und Turnschuhe. An meinem Knöchel lugte aber das bunte Muster meiner Tennissocken hervor, welches die Demonstranten so triggerte, dass sie mich sogar fotografieren wollten. Eine ARD Journalistin mit Regenbogen-Socken - das wäre ein Statement für die queere Community und so etwas ginge absolut nicht. Dann wurde uns direkt das "Konzept von Vater, Mutter, Kind" erklärt. Dass aufgrund meiner Kleidung direkt auf meine politische Gesinnung geschlossen wurde und meine angebliche Befangenheit als Journalistin, hat mich erschreckt. Auf den Socken steht übrigens nur das Wort 'Happy' über bunten Streifen." Aniko Schusterius

