Margareta Kosmol Margareta Kosmol ist seit August 2022 Volontärin beim NDR und Teil des NDR MV Podcast: "Aufruhr - Über Wut, Demos und Zusammenhalt". Gemeinsam mit Anko Schusterius und Leonie Hartge und ist sie im Frühjahr 2023 von Demo zu Demo durch Vorpommern gereist, um herauszufinden, was die Menschen aus den unterschiedlichsten politischen Spektren auf die Straße treibt und verbindet.

Margareta Kosmol ist Kiel geboren und dreisprachig aufgewachsen - russisch, armenisch und deutsch. Schon in ihrer Jugend beginnt sie, Kurzdokumentarfilme zu drehen. Bei nationalen und internationalen Filmfestivals gewann sie damit Nachwuchs - und Jugendfilmpreise bei verschiedenen Film- und Kurzfilmfestivals, unter anderem in Schleswig Holstein, Hamburg und Leipzig. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Kiel ist Margareta Kosmol seit 2022 Volontärin beim Norddeutschen Rundfunk.

Erste Demo in Wolgast: "Wir waren nicht willkommen"

Die erste Demonstration, die das Rechercheteam besucht, ist eine Friedensdemo in Wolgast im April. Für Margareta Kosmol ein prägender Moment.

Als wir dort ankamen hat sich das so angefühlt als würden wir zu einer großen Geburtstagsfeier kommen, zu der wir aber nicht eingeladen sind. Alle kannten sich untereinander, umarmten sich und bezeichneten sich selbst als eine “Demo-Familie”. Wir fielen natürlich direkt auf. Nicht nur durch das NDR Mikro, sondern auch durch unsere Kleidung und unser Alter. Es war eine friedliche Demo, aber wir waren nicht willkommen und das wurde uns auch ganz deutlich gezeigt. Durch die misstrauischen Blicke, durch die Anreden von der Bühne und dadurch, dass uns ständig "Lügenpresse" hinterhergeschrien wurde. Wobei es eine spannende Beobachtung war, zu sehen, dass viele Demonstranten ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hatten und sich teilweise auch gefreut haben, dass wir da waren und ihnen zugehört haben." Margareta Kosmol

