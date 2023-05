Du wirst gestalkt? Hier gibt es Hilfe!

Schon bei der Recherche zu "just no! - Der Podcast gegen Gewalt" wird schnell klar: Stalking passiert oft, es hat ganz verschiedene Ausprägungen - und kann so ziemlich jeden treffen (Täter sind überwiegend Männer im Verhältnis ca. 5-6 : 1). In unserem Podcast geben wir konkrete Tipps und nennen Hilfsangebote - hier die Übersicht.

Opferschutzorganisation "Weißer Ring"

https://weisser-ring.de/

Telefon: 116 006 (7-22 Uhr)

Frauen gegen Gewalt e.V.

Telefon: 030 - 322 99 500

E-Mail: info@bv-bff.de

Bündnis gegen Cybermobbing e.V.

Telefon: 0721 16009-15

E-Mail: info@buendnis-gegen-cybermobbing.de

Cybermobbing-Hilfe e.V.

Telefon: 02304-3389915

E-Mail: info@cybermobbing-hilfe.de

JUUUPORT Büro

E-Mail info@juuuport.de

Nummer gegen Kummer e.V.

Telefon: 0202-25 90 59-0

E-Mail: info@nummergegenkummer.de

Klicksafe

Telefon: 0211-77007-190

E-Mail: Dilek.Atalay@medienanstalt-nrw.de

Stop-Stalking

Tel. 030 - 22 19 22 000

info@stop-stalking-berlin.de

bff - digitale Gewalt

E-Mail: digitalegewalt@bv-bff.de

Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe

Telefon: 030 - 32299500 / 0176 34434778

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de

www.suse-hilft.de

Frauennotruf Kiel e.V.

Telefon: 0431 - 911 44

E-Mail: Andrea.langmaack@frauennotruf-kiel.de

Anti-Stalking-Projekt Berlin/Fachbereich Cyberstalking

Telefon: 030 - 5860 1214

E-Mail: kontakt@anti-stalking-projekt.de

www.anti-stalking-projekt.de