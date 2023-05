"just no! Der Podcast gegen Gewalt“: Start am 4. Mai Sendedatum: 04.05.2023 06:00 Uhr Mehr als 150 Anrufe täglich, Mails, weitere Nachrichten, am Ende tödliche Gewalt: Im neuen Podcast von NDR 2 und NDR Kultur erzählt Anouk Schollähn die Geschichte von Stalking-Opfer Sophie. Das Bedrückende daran: Diese Geschichte könnte vermutlich jeder von uns passieren...

Es fängt scheinbar harmlos an: Sophie, sie ist Anfang 20, Flugbegleiterin, und lernt 2017 bei einem Nebenjob den zwölf Jahre älteren Patrick kennen. Er will mehr von ihr als sie von ihm. Sie gibt ihm deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er zieht ab und meldet sich nie wieder bei ihr. Glaubt Sophie.

Stalking: Es kann jeden treffen! "Na, wie viele Nachrichten habt Ihr heute schon bekommen, über Insta, Facebook, Snapchat und Co? Kanntet Ihr alle Absender?“ Mit diesen Fragen startet Host Anouk Schollähn in "just no! Der Podcast gegen Gewalt“. Schafft ihr es, immer klare Grenzen zu ziehen, Euch zu wehren, wenn jemand euch zu nahe kommt?

Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Sophie bekommt mehr als 150 Anrufe täglich, E-Mails und Nachrichten, plötzlich gibt es Fake-Profile von ihr und sogar einen Fake-Porno. Sophie weiß nicht, dass es Patrick ist, der sie bedrängt und ängstigt. Sie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Erfolglos. Am Ende passiert das Schlimmste: Patrick lauert Sophie Anfang 2020 in ihrer WG in Hannover auf und bringt sie um. Sophie ist 23 Jahr alt, als sie stirbt. Patrick wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Eine erschütternde Geschichte - und die Hintergründe

In ihrem neuen Podcast "just no! Der Podcast gegen Gewalt“ erzählt Host Anouk Schollähn (NDR 2 "Täter Unbekannt“, "Die Geheimnisse des Totenwaldes“) in acht Folgen Sophies Geschichte. Vor allem geht es aber darum: Woran erkenne ich Stalking, wann geht das los, was kann ich tun, wo sind Anlaufstellen, wie bekomme ich Hilfe? Anouk Schollähn spricht mit Juristen, Ermittlern, Mitarbeitenden einer Opferschutzberatung, einem (Anti-) Stalking-Experten etc. Damit bietet der Podcast zusätzlich zur Story jede Menge Lebenshilfe und Informationen rund um die Themen Cyberstalking und Opferschutz. Und es geht um die Hinterbliebenen, Sophies Freundinnen und Freunde, ihre Arbeitskolleg*innen, ihre Mutter Kristina.

"Alles, was für mich übriggeblieben ist, sind Sophies Sachen, ihre Fotos, ihre Sprachnachrichten - das ist alles, was ich von ihr habe. Ich brauche aber auch ein Kind zum Anfassen. Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Und das ist es, was mir fehlt. Mir fehlt mein Kind.“

Kristina, Sophies Mutter

"just no! Der Podcast gegen Gewalt“, ein erstes gemeinsames Projekt zwischen NDR 2 und NDR Kultur, startet exklusiv in der ARD Audiothek am 4. Mai.

Autorin und Host: Anouk Schollähn

Technische Realisation: Michael Woddow

Mitarbeit: Lisa Krumme und Laura Grübler

Redaktion: Marc Frangipane und Sascha Sommer

Dramaturgie und Entwicklung: Anouk Schollähn und Ulrike Toma

Stimmen: Oda Thormeyer und Paul Behren

Musik: Taco van Hettinga

Stalking: "just no!" bietet viele Infos rund um Stalking

Der Podcast just no! ist ein True Crime-Storytelling-Podcast mit Kampagnencharakter. Hier gibt es eine relevante echte Geschichte und (fast) alle Informationen rund um Opferschutz, Cyberstalking und Selbsthilfe. Es ist der Versuch, vor allem Frauen und Mädchen zu zeigen, welche Möglichkeiten und Maßnahmen es gibt. Viele von Sophies Freunden haben uns erzählt, dass sie überfordert waren und gar nicht wussten, was sie tun sollten. Klar ist: Sophie hat nichts falsch gemacht, die Schuld liegt einzig und allein beim Täter. Aber es ist uns wichtig, die Gefährlichkeit von Stalking in den Fokus zu rücken und Hilfsangebote aufzuzeigen. Welche Anlaufstellen gibt es für Stalking-Opfer und was geht in den Köpfen von Stalkern vor. Zu Wort kommen neben Wegbegleitern von Sophie, auch Polizei, ein Psychologe, ein Jurist, Opferschutzberatung, (Anti-) Stalking-Experten etc.