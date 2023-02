Stand: 17.01.2023 11:00 Uhr Lucy De Butts

Sopran | beim NDR Vokalensemble seit Februar 2022

Biografisches

Die lyrische Koloratursopranistin Lucy De Butts stammt aus Buckinghamshire, England. Nach einem abgeschlossenen Studium der Geschichte an der Edinburgh Universität in Schottland, absolvierte sie Masterstudiengänge in Gesang am Trinity College of Music London und der Zürcher Hochschule der Künste.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt sie für die Interpretation der Sandrina in Mozarts "La finta giardiniera" bei den Festspielen Zürich, als auch für die Rolle der Olympia in Offenbachs "Les Contes d'Hoffmann" mit der Opernakademie Bad Orb. Darüber hinaus war sie unter anderem als Königin der Nacht in Mozarts "Zauberflöte", Belinda in Purcells "Dido and Aeneas", Cupid in John Blows "Venus and Adonis", Monica in Menottis "The Medium" und Lady Billows in Brittens "Albert Herring" zu erleben. Neben ihrer Stelle beim NDR Vokalensemble singt Lucy De Butts viel als Oratoriensolistin.

Zusammen mit der Pianistin Giovanna Gatto gründete sie das Vokal-Piano-Duo "Emerald Ghost". Vor kurzem haben sie ihr erstes CD bei Orlando Records veröffentlicht - sie ist auf Spotify zu hören.

