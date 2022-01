Yuliia Van

1. Violine

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2021

Biografie

Yuliia Van war Akademistin im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, bevor sie 2021 Mitglied in der Gruppe der 1. Violinen der NDR Radiophilharmonie wurde. Nach Hannover kam sie bereits 2011 zum Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien bei Krzysztof Wegrzyn, bei dem sie inzwischen in der Soloklasse studiert.

Von der Ukraine nach Deutschland

Die junge Musikerin wurde in der Ukraine geboren und begann mit sechs Jahren Geige zu spielen. 2007 wurde sie an der Mykola Lysenko Spezialschule für Musik in Kiew aufgenommen und studierte dort in der Klasse von Ludmila Ovcharenko.

Inspirationen

Neben ihrem Studium in Hannover erhielt sie wichtige künstlerische Impulse u. a. von Ida Haendel, Ana Chumachenko, Aaron Rosand, John Streets, Pavel Vernikov, Gilbert Varga, Donald Weilerstein und Eduard Schmieder. Seit 2019 besucht sie regelmäßig die Academia Stauffer in Cremona zum Studium bei Salvatore Accardo.

Auszeichnungen bei Wettbewerben

Yuliia Van wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet. So gewann sie z. B. 2018 den 1. Preis und mehrere Sonderpreise beim Internationalen Mirecourt Violinwettbewerb in Frankreich. Ausgezeichnet wurde sie auch beim Tibor Varga Violinwettbewerb in der Schweiz.

Solistin und Kammermusikerin

In Europa, Asien und in den USA ist Yuliia Van als Kammermusikerin und Solistin gefragt. Sie konzertierte u. a. mit dem Niedersächsischen Staatsorchester Hannover, dem Tianjin Symphony Orchestra, dem Kiev National Philharmonic und dem Orchestre de Chambre de Lausanne.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Als ich ein Kind war, habe ich einen Auftritt von Luciano Pavarotti im Fernsehen erlebt, und ich war so begeistert von seiner Stimme! Noch heute kann ich mich an das Gefühl von damals erinnern.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Was mein Lieblingsstück ist, das kann ich gar nicht sagen, denn das ändert sich alle paar Wochen. Ich versuche auch immer, für mich neue Komponisten und ihre Werke kennenzulernen. Dabei entdecke ich sehr interessante Musik.

Wenn Sie nicht Violine spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht … Wenn, dann vielleicht Cello!