Ulf-Guido Schäfer

Klarinette, Solo-Klarinette

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1994

Biografie

Vor seinem Engagement als Solo-Klarinettist bei der NDR Radiophilharmonie 1994, spielte Ulf-Guido Schäfer bereits fünf Jahre in gleicher Position bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Als Konzertsolist tritt Ulf-Guido Schäfer sowohl mit der NDR Radiophilharmonie als auch international zusammen mit namhaften Dirigenten und Orchestern auf. Er ist ein sehr aktiver Kammermusiker, der regelmäßig in den Kammerkonzert-Reihen des NDR in Hannover mitwirkt. Darüber hinaus ist er Mitglied in verschiedenen Kammerensembles, mit denen er im In- und Ausland konzertiert. Dazu gehören das ensemble acht, das Trio Roseau, das Arte Ensemble sowie das Ma‘alot Quintett, mit dem er vier 1. Preise gewann, u. a. beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München und beim Deutschen Musikwettbewerb. Ulf-Guido Schäfer ist mehrfacher "Echo Klassik"-Preisträger.

Auch als Arrangeur und Komponist hat sich Ulf-Guido Schäfer einen Namen gemacht. Mit seinen Kammermusik-Bearbeitungen gehört er zu den meistgespielten Arrangeuren auf diesem Sektor. Viele seiner Arrangements sind schon in Konzerten der NDR Radiophilharmonie zu hören gewesen. Große Erfolge feierte Ulf-Guido Schäfer beispielsweise mit seinen Kindermusiktheaterstücken "Papa Haydns kleine Tierschau", "Ritter Gluck im Glück" und "Aschenputtel räumt auf", die u. a. im Education-Bereich Discover Music! der NDR Radiophilharmonie aufgeführt wurden.

Sein Studium absolvierte Ulf-Guido Schäfer, der schon als Student mit renommierten Preisen und Stipendien ausgezeichnet wurde, in Hannover bei Hans Deinzer an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Seit 2003 unterrichtet er dort selbst Klarinette und Kammermusik.

Seit 2012 beschäftigt sich Ulf-Guido Schäfer intensiv mit der bildenden Kunst. Er malt und erstellt Collagen, die regelmäßig in Ausstellungen zu sehen sind.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das war die 33er-Langspielplatte "The Benny Goodman Story".

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

4‘33‘‘ von John Cage.

Wenn Sie nicht Klarinette spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ukulele.