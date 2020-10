Rüdiger Ludwig

Kontrabass, Stellvertretender Solo-Kontrabass

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1995

Biografie

Bevor Rüdiger Ludwig als 25-Jähriger stellvertretender Solo-Kontrabassist in der NDR Radiophilharmonie wurde, war er Vorspieler im Orchester des Staatstheaters seiner Heimatstadt Mainz und spielte von 1993 bis 1994 mit einem Zeitvertrag im Sinfonieorchester des Saarländischen Rundfunks. Sein Studium absolvierte er an der Frankfurter Musikhochschule bei Günter Klaus.

Neben seiner Tätigkeit in der NDR Radiophilharmonie steht für Rüdiger Ludwig die Kammermusik im Fokus seiner künstlerischen Arbeit. Mit dem "Isabelle van Keulen Ensemble" konzertiert er europaweit, z. B. im Concertgebouw Amsterdam, beim Schleswig- Holstein Musik Festival oder beim Rheingau Musik Festival. Das Ensemble - zu dem außer Rüdiger Ludwig die Geigerin Isabelle van Keulen, der Bandoneónist Christian Gerber und die Pianistin Ulrike Payer gehören - hat sich auf Werke des argentinischen Komponisten und Begründers des Tango Nuevo Astor Piazzolla spezialisiert und bisher drei CDs veröffentlicht. Darüber hinaus ist Rüdiger Ludwig ein gefragter Dozent und gibt Meisterkurse, u. a. am Royal College of Music in London.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das waren die vielen Jahre, die ich im Jugendorchester der Europäischen Union (European Union Youth Orchestra) spielte, unter Abbado, Giulini, Rostropowitsch, Haitink und anderen.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Ich habe ein großes Faible für so ziemlich jeden Takt von Puccini ...

Wenn Sie nicht Kontrabass spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ich kann mir nicht vorstellen, irgendein anderes Instrument zu spielen - oder aber auch jedes andere: Letzten Endes spielt es keine Rolle, welches Instrument man spielt, solange man Musiker ist.